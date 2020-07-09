Коронавирус в мире: кого накрыла вторая волна болезни

Как предсказывал рад экспертов, вместе с летней жарой вернулся и ковид. Многие страны, ослабившие было режим самоизоляции, за последнюю неделю столкнулись с новой вспышкой болезни.

Самая тяжёлая ситуация — в США. В среду общие цифры по коронавирусу здесь превысили психологический барьер в три миллиона. И статистика ухудшается: теперь уже до 60 тысяч новых случаев ежедневно. Даже в тяжелейшем апреле, когда нью-йоркские госпитали и морги были переполнены, суточный прирост составлял лишь по 30-40 тысяч больных.

Вероятно, одна из причин — митинги, которые вспыхнули после гибели афроамерикаца Джорджа Флойда 25 мая и длились весь июнь. Участники уличных протестов если о чем и думали, так это о мародерстве, а не о масках или социальной дистанции. А поскольку инкубационный период ковида — примерно две недели, как раз сейчас Штаты и пожинают плоды «дней непослушания».

Даже в тяжелейшем апреле, когда нью-йоркские госпитали и морги были переполнены, суточный прирост составлял лишь по 30-40 тысяч больных.Фото: REUTERS

В Каталонии (северо-восток Испании) с четверга вновь стало обязательным ношение масок. Причина — вспышка коронавируса в одной из коммун. Врачи предполагают, что заражения начались при народных гуляниях на праздник Сант-Жуан (День Ивана Купалы) 23 июня. Как раз две недели назад!

Зато левые партии предложили... автоматически дать вид на жительство всем нелегальным мигрантам, прибывшим в королевство до «короны». Надо, мол, как-то поддержать несчастных гонимых беженцев! Всего таковых до 600 тысяч.

В Каталонии (северо-восток Испании) с четверга вновь стало обязательным ношение масок.Фото: REUTERS

Еще одна вспышка началась в Белграде. Но не ковида, а массовых протестов. 21 июня здесь прошли парламентские выборы. По такому случаю часть карантинных мер сняли. Партия власти триумфально победила, набрав 63%. А теперь «из-за угрозы коронавируса» чиновники снова заявили об ограничительных мерах. Люди же резонно посчитали, что их обвели вокруг пальца. И в ночь на среду устроили в Белграде массовые митинги, перешедшие в беспорядки и стычки с полицией. Подтвердятся ли опасения властей о «второй волне ковида» — скоро узнаем.