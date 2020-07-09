Из серых мышек сделали королев красоты: как на ТВ бесплатно изменили жизнь и внешность женщин с трудной судьбой

Встретив в торговом центре или аэропорту известную певицу или актрису, вы не всегда сможете ее быстро узнать. Без макияжа, прически, броского наряда даже звезды гаснут. На ТВ есть проекты, в которых обычные молодые женщины получают шанс измениться. В шоу «Перезагрузка» на ТНТ выбирают героинь с непростыми судьбами – на проекте помогают решить их проблемы, избавиться от комплексов и изменить внешность. Мы собрали 10 недавних ярких историй преображений. Женщины могут попасть на проект бесплатно, с 12 июля стартует новый сезон – ссылка на кастинг в конце материала.

Елена, 25 лет

Лена всю жизнь старалась быть хорошей дочкой и жила по строгой указке матери. Она освоила профессию, которую выбрала мама, и даже игру на фортепиано, которое возненавидела всей душой. Даже теперь, будучи замужем и став матерью, Елена продолжает соблюдать мамины наказы. Рядом с Леной любящий и не менее строгий супруг, который запрещает ей встречаться с подружками. Молодая женщина считает, что ей надо молится на супруга, ведь кроме него с таким носом ее никто не полюбит. У экспертов «Перезагрузки» была задача помочь Елее поверить не только в свою внутреннюю, но и внешнюю привлекательность. Научится говорить «нет» и в 25 лет наконец начать жить, как хочет она. Со всеми героинями работает психолог. Поэтому в каждом выпуске можно посмотреть, как на практике психологи вытаскивают из сложных ситуаций.

Что сделали?

Косметолог – процедуры по лечению акне.

Стоматолог – плановое лечение, отбеливание.

Хирург – ринопластика.

Наталья, 26 лет. Фото: ТНТ

Наталья, 26 лет

Наташа очень стеснялась из-за того, что у нее нет передних зубов (один она потеряла еще в приюте, остальные - когда родила дочку). Но это не самое страшное, что случилось в жизни этой женщины. Всю жизнь Наталья жила в приюте, когда ей исполнилось 18 лет, она переехала жить в комнату, которая ей полагалась. Там связалась с плохой компанией и стала употреблять наркотики. Даже беременность и рождение ребенка не заставили ее отказаться от курения. Наташу сейчас частично ограничили от общения с ребенком - живут не вместе. Женщина прошла реабилитацию от зависимости в специализированном центре. Реабилитация не помогла Наталье, но она очень хотела побороть зависимость, поэтому ушла в монастырь. Сейчас Наташа не употребляет, но поняла, что в ее жизни нет ничего: ни семьи, ни дочери, ни работы. Женщина пришла на проект, чтобы найти силы взять ответственность за свою жизнь и жизнь дочки.

Что сделали?

Стоматолог – виниры.

Косметолог – уходовые процедуры.

Софа, 25 лет. Фото: ТНТ

Софа, 25 лет

Софа – творческая личность: она и гончар, и барбер, и няня, а еще владелица собственного маленького бизнеса по созданию продуктовых букетов. Вечно ищет себя и верит в то, что нужно найти призвание и нести пользу в этот мир, а не работать ради денег. Находится в странных отношениях с парнем: она его любит, он использует девушку и ее чувства. Софа начиталась книжек, лекций и начала считать себя жертвой. Ей помогли выйти из созависимых отношений и полюбить себя.

Что сделали?

Хирург – блефаропластика и эндоскопическая подтяжка.

Стоматолог – отбеливание ZOOM, плановое лечение.

Мила, 34 года. Фото: ТНТ

Мила, 34 года

Мила – психолог. Но, как это бывает в жизни - «сапожник без сапог». Помогает людям решать их проблемы, а вот со своими разобраться никак не может. В 14 лет у неё появился парень, но вскоре случилось несчастье - в лагере Милу изнасиловали. Рассказывать родителям она не захотела, поделилась с парнем, тот ее поддержал. Мила забеременела в 15 лет, вышла замуж, пара прожили вместе 7 лет, и в браке появился второй ребёнок. Уже более 10-ти лет девушка в разводе, за все это время у неё не было ухажеров. Задача Милы была разобраться с собой и научиться выстраивать тёплые и доверительные отношения с людьми.

Что сделали?

Косметолог – лечение акне + лечение с эндокринологом.

Стоматолог – отбеливание ZOOM, плановое лечение.

Любовь, 36 лет. Фото: ТНТ

Любовь, 36 лет

В 2003 году Люба участвовала шоу «Голод» на телеканале ТНТ. Скандальная репутация и провокационные выходки сделали ее известной. С тех пор прошло почти 17 лет, но Люба осталась все такое же хулиганкой. Вот только сейчас у нее нет ни поклонников, ни старых друзей. Зато появилось множество вредных привычек. Любе помогли понять, что нет никакой магии телевидения и пора опускаться с небес на землю.

Что сделали?

Косметолог – «уколы красоты».

Стоматолог – виниры.

Юлия, 24 года. Фото: ТНТ

Юлия, 24 года

Красивая и эффектная Юля привлекает к себе мужские взгляды. Для девушки это не награда, а скорее проклятие. Она хочет быть незаметной и всему виной отсутствие кисти правой руки. Юля считает, что окружающие, как только это замечают – начинают ее сторониться. Всю жизнь мужчины внушали ей неуверенность в себе. Она мечтает о протезе, который не может себе позволить. Но это не решение. Надевая протез, она испытывает сильную физическую боль. Девушке помогли избавиться от комплексов и познакомили с людьми, которые уже прошли этот путь.

Что сделали?

Косметолог – аппаратные процедуры.

Стоматолог – плановое лечение, отбеливание.

Протезирование руки – изготовили протез.

Анна, 20 лет. Фото: ТНТ

Анна, 20 лет

Аня на 4-м курсе колледжа влюбилась в женатого преподавателя, забеременела. Георгий разводиться не собирался, вместе со своей женой заставлял Анну сделать аборт. Но женщина родила дочку, которой сейчас ей 2 года. Аня живет в многодетной семье – в трехкомнатной квартире проживает 12 человек (3 брата, три сестры, их дети и мама). Аня хочет семью, но теперь боится мужчин.

Что сделали?

Косметолог – процедуры по удаления растяжек после родов.

Стоматолог – плановое лечение, отбеливание.

Хирург – увеличение груди.

Екатерина, 23 года. Фото: ТНТ

Екатерина, 23 года

Катя выдала замуж всех своих подруг, все свадебные букеты поймала, все способы для знакомства перепробовала до проекта. Как только понравившийся Кате парень начинал с ней общение – то сбегал через пару свиданий. Общественное давление со стороны родственников привело девушку к мысли о том, что в ней «что-то не так». Поднимать самооценку и одаривать комплиментами пришлось экспертам «Перезагрузки».

Что сделали?

Косметолог – уходовые процедуры.

Стоматолог – плановое лечение, отбеливание.

Катя, 30 лет. Фото: ТНТ

Катя, 30 лет

Катя переехала с двумя детьми в Россию из Донецкой области во время военного конфликта. Муж бросил, помогать семье тоже отказался. Поддержкой был папа, но он не так давно умер, и она осталась одна со всеми своими проблемами. Работает каменщиком в военном городке. Переживает за детей, над которыми постоянно смеются из-за низкого социального статуса семьи и отсутствия отца. Чтобы найти в себе силы и быть примером для своих маленьких детей, Катя обратилась в "Перезагрузку".

Что сделали?

Косметолог – уходовые процедуры

Стоматолог – плановое лечение, отбеливание

Хирург – увеличение груди

Наталья, 32 года. Фото: ТНТ

Наталья, 32 года

До попадания на проект Наталья называла себя «дурнушкой». Муж вечно пропадал на работе, она занималась ребенком. Решила сделать свою жизнь домохозяйки насыщенной, интересной.

Что сделали?

Косметолог – уходовые процедуры.

Стоматолог – плановое лечение, отбеливание.

Хирург – увеличение груди.

Как попасть на проект «Перезагрузка» - по ссылке.