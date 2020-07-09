2020-07-09T15:55:31+03:00
Наука

Загадочные кольца, обнаруженные во Вселенной, астрономы назвали орками

Они не похожи ни на что известное
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Астрономы признают, что во вселенной они видели далеко не всё.Астрономы признают, что во вселенной они видели далеко не всё.Фото: Shutterstock
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Некие кольца, ярко светящиеся по краям, впервые «проявились» на снимках, полученных в 2019 году в процессе составления «Карты эволюции Вселенной» (Evolutionary Map of the Universe). Их «высветил» гигантский австралийский радиотелескоп Australian Square Kilometre Array Pathfinder, задействованный в работе. Астрономы пригляделись к кольцам и поняли: ничего похожего они прежде не видели. Кольцевые структуры время от времени появляются на изображениях. Ими могут выглядеть сферические следы от взрывов сверхновых, планетарные туманности, протопланетные диски или формирующиеся галактики. Но объекты, обнаруженные картографами Вселенной, были абсолютно неузнаваемыми. То есть, неизвестной природы.

Орки: загадочные кольца, проявившиеся на изображениях, полученных в радиодиапазоне.

Орки: загадочные кольца, проявившиеся на изображениях, полученных в радиодиапазоне.

Свое недоумение от увиденного астрономы выразили, назвав загадочные структуры «Странными радио кольцами - «Odd Radio Circles». Сокращенно ORC – то есть орками. Сообщение об этом, подписанное несколькими десятками ученых, принял к публикации журнал Nature Astronomy, на который ссылается портал LiveScience.

- Круговые фигуры, которые мы обнаружили на радиоизображениях, не соответствуют ни одному из известных типов объектов или артефактов, - свидетельствует руководитель исследовательского коллектива Рэй Норрис (Ray Norris) из Западного Сиднейского университета (Western Sydney University in Australia). Похоже, что это новый класс астрономических объектов.

Австралийский радиотелескоп выявил три орка, еще один был найден в архивных данных, полученных в 2013 году с помощью другого радиотелескопа - Giant MetreWave Radio Telescope, расположенного в Индии.

Кольцевые объекты проявляют себя только в радиодиапазоне. В оптическом, инфракрасном, рентгеновском – они не видны. Размеры орков, судя по всему, гигантские – на небе они занимают площадь примерно в 3 процента лунного диска. Но сколько это в световых годах или километрах, говорить пока рано, поскольку неизвестно расстояние до колец.

Австралийский телескоп, выявивший орков Вселенной.

Австралийский телескоп, выявивший орков Вселенной.

Имеет ли орки какое-нибудь отношение к деятельности высокоразвитых цивилизаций? И такое не исключено, пока астрономы не прояснили природу загадочных колец. Пока же они признают, что далеко не всё еще видели во Вселенной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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