Полиция Лондона извинилась перед темнокожей легкоатлеткой, гонявшей на Мерседесе по встречке, за задержание

Расовые скандалы разгораются не только в США. В Лондоне полиция извинилась перед 26-летней спортсменкой Бьянкой Уильямс и ее возлюбленным, 25-летним португальским бегуном Рикарду душ Сантуш, пишет The Independent.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Патрулировавшие один из районов Лондона полицейские получили сигнал, что неизвестный «Мерседес» едет по встречной полосе и не остановился по требованию патруля, скрывшись с места на большой скорости.

Правоохранителям все-таки удалось остановить автомобиль, в котором находились спортсмены вместе с трехмесячным сыном. Патруль заподозрил пару в перевозке запрещенных веществ и решили обыскать авто. Для этого они вытащили атлетов из машины и надели им наручники. При этом на заднем сидении без присмотра оставался младенец.

Уильямс обвинила полицейских в расовой дискриминации, якобы они остановили их только потому, что «темнокожие и ездят на «Мерседесе». Сантуш, в свою очередь, рассказал, что до этого его останавливали 15 раз после того, как он стал ездить на «Мерседесе».

Глава лондонской полиции Крессида Дик извинилась перед атлетами за принесенные неудобства. Комиссар добавила, что в ближайшее время будет пересмотрена практика использования наручников.

Внутреннее расследование, которое было проведено после случившегося, не выявило никаких нарушений в действиях полицейских.