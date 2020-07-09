2020-07-09T16:12:15+03:00
Спорт

Матерацци вспомнил скандальный финал чемпионата мира, в котором оскорбил Зидана

Ровно 14 лет назад Зинедин Зидан сыграл свой последний матч
Сергей КИРИЛЛОВ
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Ровно 14 лет назад, 9 июля 2006 года, состоялся тот эпический финал чемпионата мира в Германии, в котором сошлись Франция и ИталияРовно 14 лет назад, 9 июля 2006 года, состоялся тот эпический финал чемпионата мира в Германии, в котором сошлись Франция и ИталияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футбол запоминается не только красивыми голами, но и другими яркими моментами, которые могут затмить любые кубки. Ровно 14 лет назад, 9 июля 2006 года, состоялся тот эпический финал чемпионата мира в Германии, в котором сошлись Франция и Италия. Основное время закончилось 1:1, голы забили капитан французов Зинедин Зидан (с пенальти) и защитник «Скуадро Адзурры» Марко Матерацци. Именно им и суждено было стать главными действующими лицами скандала.

Шло дополнительное время, когда камера выхватила лежащего на газоне Матерацци. Но что произошло? Лишь потом с другого ракурса показали развязку этого эпизода. Зидан, стоя рядом с защитником итальянцев, вдруг бьет его головой в грудь. Тот падает. Судья достает красную карточку. Зидан уходит с поля… Итальянцы побеждают по пенальти… Зидан завершает карьеру.

А потом все несколько лет гадали, что же такое сказал итальянец, если так рассердил француза. Маттераци даже написал об этом книгу «Что я на самом деле сказал Зидану», где привел 249 вариантов возможных ответов. Среди них были и такие: "С тех пор как умер Мишель Фуко, французская философия - сплошной отстой", или - "Зинедин, что это ты задумал? Вы еще не проиграли, а ты уже голову обрил!"

Но правду Матерацци открыл только в прошлом году в одном из интервью:

— Зидан забил нам гол в первом тайме, а Раймон Доменек (главный тренер французов, - Авт.) посоветовал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я рассердился. Зидан тогда сказал: «Отдам тебе свою футболку позже». Я ответил, что предпочел бы его сестру.

Кстати, сегодня Матерацци тоже вспомнил тот матч, но не удар Зидана, а свой прыжок, в котором он выигрывает позицию у французского форварда:

marcomaterazzimarcomaterazzi
Quando sali pi in alto di tutti Campioni del Mondo !!! #WorldChampions #WorldCup #2006 #9luglio @azzurri #Italia #OnThisDay #berlino
20227 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Когда поднимаешься выше всех, чемпионы мира!!!», - подписал фото Марко, вошедший в историю все же как обидчик великого Зидана, а не как чемпион мира.

Что сказал Матерацци Зидану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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