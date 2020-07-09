«Пятёрочка» обновляет hr-бренд

«Наша компания проходит масштабную трансформацию всех бизнес-процессов, в которой работа с персоналом занимает важнейшую роль, - отмечает Лариса Бодягина, директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка». - Мы меняемся, чтобы соответствовать новой реальности и ещё более качественно отвечать на запросы и потребности команды. В основе обновленного HR-бренда лежит простая и важная для каждого сотрудника «Пятёрочки» мысль - мы даём самые разные возможности для тех, кто хочет расти и развиваться с нами, реализовывать амбициозные проекты в ритейле, работать в команде с сильной корпоративной культурой. Обновление позиционирования компании как работодателя является завершающим направлением в рамках трансформации всей HR-функции. Нам удалось учесть интересы самых разных целевых аудиторий посредством создания зонтичного HR-бренда, включающего преимущества для всех групп наших сотрудников».

В разработке новой концепции HR-бренда участвовало 2800 действующих и потенциальных сотрудников торговой сети. Они постарались учесть качественные и количественные исследования потребностей разных профессий. Кроме того, в основу концепции легли те преимущества, которые компания может предложить своим сотрудникам.

Специалисты отмечают, что в обновлённом HR-бренде «Пятёрочки» прекрасно просматриваются своеобразные точки отсчета. Это - надёжность и масштаб компании, забота о сотрудниках, широкие возможности карьерного роста, инновации и технологии, сильная корпоративная культура и обучение персонала на всех уровнях.

Особо отметим, что обновленное HR-позиционирование соответствует стратегии развития, корпоративным ценностям и основному бренду торговой сети «Пятёрочка».

КСТАТИ

Торговая сеть представила новый HR-бренд в формате масштабного онлайн-шоу в собственных аккаунтах в социальных сетях. В нем ключевые руководители и сотрудники поделились своими карьерными историями в компании. Это онлайн-шоу посмотрели уже более миллиона (!) человек.