2020-07-09T15:59:00+03:00
Общество

«Пятёрочка» обновляет hr-бренд

Обновление позиционирования компании как работодателя провела торговая сеть «Пятёрочка». Новое ключевое предложение ритейлера звучит так: «Свежие перспективы». Оно ориентировано как на сотрудников, так и на соискателей
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Наша компания проходит масштабную трансформацию всех бизнес-процессов, в которой работа с персоналом занимает важнейшую роль, - отмечает Лариса Бодягина, директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка». - Мы меняемся, чтобы соответствовать новой реальности и ещё более качественно отвечать на запросы и потребности команды. В основе обновленного HR-бренда лежит простая и важная для каждого сотрудника «Пятёрочки» мысль - мы даём самые разные возможности для тех, кто хочет расти и развиваться с нами, реализовывать амбициозные проекты в ритейле, работать в команде с сильной корпоративной культурой. Обновление позиционирования компании как работодателя является завершающим направлением в рамках трансформации всей HR-функции. Нам удалось учесть интересы самых разных целевых аудиторий посредством создания зонтичного HR-бренда, включающего преимущества для всех групп наших сотрудников».

В разработке новой концепции HR-бренда участвовало 2800 действующих и потенциальных сотрудников торговой сети. Они постарались учесть качественные и количественные исследования потребностей разных профессий. Кроме того, в основу концепции легли те преимущества, которые компания может предложить своим сотрудникам.

Специалисты отмечают, что в обновлённом HR-бренде «Пятёрочки» прекрасно просматриваются своеобразные точки отсчета. Это - надёжность и масштаб компании, забота о сотрудниках, широкие возможности карьерного роста, инновации и технологии, сильная корпоративная культура и обучение персонала на всех уровнях.

Особо отметим, что обновленное HR-позиционирование соответствует стратегии развития, корпоративным ценностям и основному бренду торговой сети «Пятёрочка».

КСТАТИ

Торговая сеть представила новый HR-бренд в формате масштабного онлайн-шоу в собственных аккаунтах в социальных сетях. В нем ключевые руководители и сотрудники поделились своими карьерными историями в компании. Это онлайн-шоу посмотрели уже более миллиона (!) человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Количество кобрендовых карт «Пятёрочка», выпущенных Почта Банком, превысило 3 000 000
Проект был запущен меньше трех лет назад, в сентябре 2017 года. За это время Почта Банк выпустил уже более 3 млн кобрендовых карт «Пятёрочка». Они дают возможность получать бонусы за все (!) покупки
«Пятёрочка» вошла в топ самых эффективных ритейлеров Европы по итогам EFFIE INDEX GLOBAL 2020
Опубликован список самых эффективных брендов по версии Effie Index Global 2020. Торговая сеть «Пятёрочка» заняла шестое место и стала единственной российской компанией в рейтинге среди европейских ритейлеров
Дети-сироты смогут найти семьи с помощью совместной акции «Пятёрочки» и бренда «ТЁМА»
Акцию «Поможем детям-сиротам вместе!» запускают торговая сеть «Пятёрочка» и бренд «ТЁМА». Часть средств от продажи ограниченной серии продуктов получит благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам»
«Пятёрочка Доставка» подарила многоразовые сумки от Unilever в честь дня эколога
Торговая сеть «Пятёрочка» и бренды «Чистая линия» и «Лесной бальзам» компании Unilever запустили совместную акцию. В Москве и Казани пользователям услуги «Пятёрочка Доставка» подарят многоразовые сумки для продуктов
10 млн рублей направят на закупку оборудования для больниц «Пятёрочка» и бренд Halls
Совместную акцию «Помогаем вместе!» 20 мая запустили Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд Halls. Партнеры передадут 10 миллионов рублей в благотворительный фонд «Социальный навигатор» на закупку медицинского оборудования для российских больниц
Новости 24
Эскиз с изображение Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером
Мы в самом начале пандемии, заявил заявил американский инфекционист
В Британии кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника
Российский МИД не исключает ответных санкций в сторону Великобритании
В Словении вандалы сожгли статую Мелании Трамп
Законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Госдуме
Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест