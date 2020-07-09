Дмитрий Песков - о задержании Сергея Фургала: Решение о его отставке с поста губернатора Хабаровского края еще не принято

В четверг, 9 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил журналистов, участвовавших в брифинге, что вряд ли стоит обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг хабаровского губернатора.

И все же - вопросы, связанные с задержанием Сергея Фургала - “по подозрению в организации убийств” - прозвучали.

Хотя, - Дмитрий Песков отказался давать оценку работе губернатора на посту главы региона:

- Я воздержусь.

На другой вопрос - «можно ли считать обстановку на Дальнем Востоке настолько серьезной, что представители криминала могут быть в высших эшелонах власти региона», - Песков ответил так:

- Только суд может сделать выводы «о связи Фургала с криминальным миром».

Любопытный момент. Уже с раннего утра - как только стало известно о задержании Фургала - во многих СМИ (точнее, на их сайтах) уже называли фамилии возможных преемников.

Между тем - Песков сообщил журналистам следующее:

Решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала не принято, если и когда это произойдет - будет сообщено.

И ещё - от Пескова:

- Информация (о задержании Фургала. - А.Г.) была по линии Следственного комитета представлена, мне здесь нечего сказать, нечего добавить. Разумеется, служба докладывает президенту в установленном порядке...

Прозвучала на брифинге и такая фраза:

- В настоящий момент губернатором является Фургал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789510" frameborder="0"></iframe> Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.

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