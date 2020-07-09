2020-07-09T16:36:14+03:00
Здоровье

Врач-кардиолог дала советы, как легче пережить перепады погоды и грозы после самоизоляции

Что нужно делать и от чего воздержаться, рассказала ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова
Анна НИКОЛАЕВА
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Именно из-за усиления неполадок с сосудами сейчас на проблемы с самочувствием при перепадах погоды стали жаловаться даже те, кто никогда не относил себя к метеопатамИменно из-за усиления неполадок с сосудами сейчас на проблемы с самочувствием при перепадах погоды стали жаловаться даже те, кто никогда не относил себя к метеопатамФото: Shutterstock
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- Во время самоизоляции на многих из нас действовало несколько неблагоприятных факторов. Это недостаток движения, свежего воздуха, стресс (переживания из-за угрозы заболеть) и нередко еще переедание, - напоминает врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова. В таких условиях страдают кровеносные сосуды: нарушается их тонус, «гормон стресса» кортизол вызывает спазмы, растет давление.

Как поясняет кардиолог, в первую очередь именно из-за усиления неполадок с сосудами сейчас на проблемы с самочувствием при перепадах погоды стали жаловаться даже те, кто никогда не относил себя к метеопатам (доказательная медицина, кстати, не признает это понятие). По просьбе «КП» Ольга Молчанова дала советы, как себе помочь в зависимости от конкретных жалоб.

1. Если беспокоят головокружения, головная боль, слабость, вялость:

- заварите черный или зеленый чай (какой больше любите) и добавьте туда бодрящих и тонизирующих адаптогенов: лимонника, элеутерококка, женьшеня. Они бывают как в высушенном виде (это благоприятнее для организма), так и в форме аптечной настойки. «Добавляйте или капайте именно немного, несколько капель либо щепотку, чтобы избежать побочного эффекта — сильного сердцебиения», - предупреждает кардиолог;

- в жаркую погоду окуните руки в прохладную воду и слегка разотрите движениями снизу вверх, от ладоней до локтей;

- умойтесь прохладной водой.

2. Если при перепаде погоды или перед грозой беспокоит чувство неясной тревоги, дискомфорта, ощущение нехватки дыхания:

- сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов;

- сильно сожмите кулаки и подержите несколько секунд;

- медленно, глубокими глотками выпейте стакан воды;

- умойтесь прохладной водой;

- если не наступает облегчения после этого, лягте и немного поднимите ноги, подложив подушку. Эта поза очень хорошо успокаивает. Если ненадолго заснете - отлично.

3. Для всех:

- Одно из лучших средств для восстановления организма, нормализации тонуса сосудов, улучшения кровоснабжения головного мозга и всех остальных органов — ходьба, - говорит врач-кардиолог Ольга Молчанова. - Даже если после изоляции вы чувствуете слабость и вялость, постарайтесь пересилить себя и начать ходить. Обязательно каждый день! Хотя бы в течение 20 — 30 минут. Уже через неделю ваш организм привыкнет и сам будет «просить» таких прогулок.

Во время ходьбы на свежем воздухе активируется выработка «гормона радости» серотонина, поясняет врач. Это позволяет не только улучшать настроение и снижать тревожность, но и действует как легкое болеутоляющее. Поэтому, в том числе, прогулки быстрым шагом рекомендуются как средство профилактики головной боли.

ВАЖНО

Если вы гипертоник, при ухудшении самочувствия обязательно измеряйте давление, призывает кардиолог. В случае его повышения до 160/90 мм рт ст, позвоните в Скорую и проконсультируйтесь. Возможно, понадобится выезд врача. Или вас направят к кардиологу для изменения терапии (в случае, когда человек уже принимает назначенные лекарства).

ИСТОЧНИК KP.RU

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