Молодой муж заставил 49-летнюю Леру Кудрявцеву худеть

Лера Кудрявцева более семи лет счастлива замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен младше телеведущей на 16 лет. Влюбленные воспитывают двухлетнюю дочь Машу. Не так давно молодой супруг эффектной блондинки озаботился ее внешним видом.

Лера Кудрявцева как-то рассказывала поклонникам, что в последнее время располнела. "Плюс три килограмма. Полет нормальный", - делилась Кудрявцева в блоге. Тот факт, что она поправилась, конечно, не удалось скрыть от мужа Игоря Макарова.

Стоит отметить, что сам хоккеист поддерживает свою спортивную форму даже дома. Он регулярно тренируется. Ведь, по признанию Леры, самое страшное слово для ее мужа - "дряблый". "Если он не сходил один день в спорт зал, считает себя дряблым. Ну, на самом деле, дряблая, конечно, я, но ему это знать не обязательно. Поэтому дряблый он", - сообщала знаменитость.

И вот теперь Макаров заставил Кудрявцеву худеть. Он уговорил 49-летнюю красавицу начать заниматься модным направлением в спорте, в основе которого лежит электростимуляция.

Ведущая поделилась видео с первой тренировки и рассказала, что занималась под чутким контролем не только персонального инструктора, но и самого мужа. "Крепко взялись за меня", - объявила она. Тренировки гарантируют Лере осиную талию.

Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. В августе 2018-го у них родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" у Леры есть сын Жан. Кудрявцева два года назад стала бабушкой. По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь кардинально поменялась. "Так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно. А остальное - суета и напускное, пыль.", - резюмировала гламурная блондинка.