2020-07-09T17:59:33+03:00
Политика

Стал 13-м: Сколько губернаторов арестовали до Фургала

“КП” вспоминает коллег главы Хабаровского края, угодивших на нары
Василиса НИКОЛАЕВА
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Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Фото: Следственный комитет РФ/ТАССЗадержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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Павел Коньков (экс-глава Ивановской области), арестован в 2019-м. По версии следствия он, еще в должности первого зама губернатора, пролоббировал выделение займа в 700 млн. рублей ОАО “Ивановский бройлер”.

Павел Коньков. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Павел Коньков. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сейчас знакомится с делом, в котором 150 томов.

Александр Винников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Винников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Винников (экс-глава Еврейской АО). В июле 2019 года ему вынесен приговор за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими «существенный ущерб для областного бюджета». Осужден на 4 года условно. Но прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.

Леонид Маркелов. Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Леонид Маркелов. Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Леонид Маркелов (экс-глава Марий Эл), арестован в 2017 году. Обвиняется в получении крупной взятки. В Нижегородском облсуде до сих пор идут слушания по его делу, а сам Маркелов в СИЗО. По решению прокуратуры у экс-губернатора и его семьи уже началось изъятие имущества на 2,2 млрд. рублей.

Александр Соловьев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Александр Соловьев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Александр Соловьев (экс-глава Удмуртии), арестован в 2017-м. Обвиняется в получении взятки в 139 млн. рублей. Дело все еще рассматривается в суде. А сам Соловьев - под домашним арестом.

Михаил Юревич. Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Михаил Юревич. Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Михаил Юревич (экс-глава Челябинской области), оказался под уголовным делом в 2017 году, уже после сложения своих полномочий. Юревича подозревают в получении взятки в 3,4 млрд. рублей. Дело до сих пор не закрыто, Юревич - в международном розыске. По некоторым данным, живет в Великобритании.

Никита Белых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никита Белых.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никита Белых (экс-глава Кировской области), задержан в 2016 году при получении взятки в 400 тысяч евро. Приговорен к 8 годам колонии и штрафу - 42 млн.рублей. Отбывает наказание в Рязанской области.

Вячеслав Гайзер. Фото: Антон Великжанин/ТАСС

Вячеслав Гайзер. Фото: Антон Великжанин/ТАСС

Вячеслав Гайзер (экс-глава Коми), арестован в 2015 году за создание преступного сообщества с целью хищения госимущества. Ущерб - 3,34 млрд. рублей. Приговор вынесен в 2019 году - 11 лет колонии и штраф 160 млн. рублей. В настоящий момент приговор оспаривается.

Владимир Торлопов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Владимир Торлопов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Владимир Торлопов (экс-глава Коми, предшественник Гайзера), задержан в 2016 году за создание преступного сообщества и мошенничество с использованием служебного положения. Приговорен к 6,5 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей. Отбывает наказание.

Николай Денин. Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Николай Денин. Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Николай Денин (экс-глава Брянской области), задержан в 2015 году. Обвиняется в превышении должностных полномочий при выделении 22 млн. рублей его семейной птицефабрики “Снежка”. Приговорен к 4 годам колонии. Уже вышел на свободу условно-досрочно.

Александр Хорошавин. Фото: Иван Балов/ТАСС

Александр Хорошавин. Фото: Иван Балов/ТАСС

Александр Хорошавин (экс-глава Сахалинской области), задержан в 2015 году. Обвинен (с сообщниками) в многочисленных эпизодах коррупции на 522 млн рублей. Приговор - 13 лет колонии и штраф 500 млн. рублей. Но с 2018 стал еще и фигурантом дела о взятках за депутатские кресла в гордуму Южно-Сахалинска. Заседания по этому делу еще идут.

Василий Юрченко. Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Василий Юрченко. Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Василий Юрченко (экс-глава Новосибирской области). Обвинен в 2014 году по нескольким делам. Но в итоге осталось одно - “Превышение должностных полномочий”. Получил 3 года условно.

Вячеслав Дудка. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Вячеслав Дудка. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Вячеслав Дудка (экс-глава Тульской области), арестован в 2011 году за взятку в 40 млн. рублей. Приговорен к 9,5 годам колонии и штрафу в 900 тыс. рублей. В 2018-м вышел на свободу условно-досрочно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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