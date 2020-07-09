2020-07-09T19:49:58+03:00
Политика

Шесть малоизвестных фактов о задержанном губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале

Вспоминаем, чем еще знаменит задержанный губернатор Хабаровского края
Игорь ПЕТРОВ
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В одном из интервью чиновник рассказывал, что юные годы у него были лихими, друзья - непростого характера, а досуг - весьма рисковымВ одном из интервью чиновник рассказывал, что юные годы у него были лихими, друзья - непростого характера, а досуг - весьма рисковымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Факт №1: десятый ребенок в семье

В одном из интервью после победы на выборах в губернаторы Хабаровского края Фургал рассказывал, что родился в многодетной семье. Эпитет «младший» политику не нравился. Он поправлял журналистов и говорил, что он «крайний» ребенок . Фургал признавался, что отца видел крайне редко, а мама все свое время посвящала семье. К тяжелому труду Сережу приучили с детства — в шесть лет его взяли на уборку картофеля. Фургал подчеркивал, что хорошо знает, что такое сельское хозяйство, но заниматься им не любил.

Факт №2: мог стать пастухом, а мечтал о небе

Моральные ориентиры у родителей Фургала были разными. Отец был ярым коммунистом, не подвергавшим сомнениям заветы Ильича, матери же ближе были заветы библейские. Впрочем, и он, и она говорили детям, что учиться надо прилежно, иначе после школы придется идти работать пастухом. Сам Фургал признавался, что в юности мечтал стать летчиком. И, может быть, стал бы, если бы мечта не ускользнула из рук при трагических обстоятельствах.

Факт №3: потерял палец и надежду стать летчиком

В одном из интервью чиновник рассказывал, что юные годы у него были лихими, друзья - непростого характера, а досуг - весьма рисковым.

В 12 лет он вместе с приятелями стрелял из самодельных пистолетов. Один из них взорвался у него в руке и оторвал палец. Из-за этой травмы Фургала не взяли в летное училище.

Факт №4: метил в адвокаты. а стал доктором

Фургал окончил школу в 16 лет. После фиаско в летном училище задумался о карьере адвоката. Но для того, чтобы попасть на юрфак, надо было отслужить в армии. А потом отработать в органах три года. По признанию Фургала, столько ждать ради адвокатской карьеры он не был готов. И решил стать медиком, тем более, что его мама мечтала... что кто-то из детей станет доктором. Уезжать из Благовещенска Сергей не хотел и поступил в местный мединститут.

Факт №5: окончил мединститут

В 1992 году Фургал окончил Благовещенский государственный медицинский институт. Так в семье, где один брат был военным, второй — машинистом электровоза, а третий — зуботехником, появился свой невролог. Впрочем, сил и нервов Фургалу работать в здравоохранении не хватило.

Факт №6: из медицины ушел из-за безденежья

Пять кило конфет — вот и все, что Сергей Фургал мог позволить себе, получив полугодовую зарплату врача в 1996 году. По его словам, когда люди ложились в больницу, врачи просили приносить с собой даже простыни, не говоря уже о препаратах. В итоге, в 2000-м году он решился на переезд из Благовещенска во Владивосток, там он даже устроился на судно-краболов, но знакомые позвали его к себе в фирму. Так и началось его долгое бизнес-плавание.

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Шли выборы в губернаторы Хабаровского края, Фургал исполнял типичную для системной оппозиции (он шел от ЛДПР) роль - технического кандидата для переизбрания согласованного с Москвой Вячеслава Шпорта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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