2020-07-09T17:34:24+03:00
Политика

Шесть малоизвестных фактов о задержанном губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале

Вспоминаем, чем еще знаменит задержанный губернатор Хабаровского края
Игорь ПЕТРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В одном из интервью чиновник рассказывал, что юные годы у него были лихими, друзья - непростого характера, а досуг - весьма рисковымВ одном из интервью чиновник рассказывал, что юные годы у него были лихими, друзья - непростого характера, а досуг - весьма рисковымФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Факт №1: десятый ребенок в семье

В одном из интервью после победы на выборах в губернаторы Хабаровского края Фургал рассказывал, что родился в многодетной семье. Эпитет «младший» политику не нравился. Он поправлял журналистов и говорил, что он «крайний» ребенок . Фургал признавался, что отца видел крайне редко, а мама все свое время посвящала семье. К тяжелому труду Сережу приучили с детства — в шесть лет его взяли на уборку картофеля. Фургал подчеркивал, что хорошо знает, что такое сельское хозяйство, но заниматься им не любил.

Факт №2: мог стать пастухом, а мечтал о небе

Моральные ориентиры у родителей Фургала были разными. Отец был ярым коммунистом, не подвергавшим сомнениям заветы Ильича, матери же ближе были заветы библейские. Впрочем, и он, и она говорили детям, что учиться надо прилежно, иначе после школы придется идти работать пастухом. Сам Фургал признавался, что в юности мечтал стать летчиком. И, может быть, стал бы, если бы мечта не ускользнула из рук при трагических обстоятельствах.

Факт №3: потерял палец и надежду стать летчиком

В одном из интервью чиновник рассказывал, что юные годы у него были лихими, друзья - непростого характера, а досуг - весьма рисковым.

В 12 лет он вместе с приятелями стрелял из самодельных пистолетов. Один из них взорвался у него в руке и оторвал палец. Из-за этой травмы Фургала не взяли в летное училище.

Факт №4: метил в адвокаты. а стал доктором

Фургал окончил школу в 16 лет. После фиаско в летном училище задумался о карьере адвоката. Но для того, чтобы попасть на юрфак, надо было отслужить в армии. А потом отработать в органах три года. По признанию Фургала, столько ждать ради адвокатской карьеры он не был готов. И решил стать медиком, тем более, что его мама мечтала... что кто-то из детей станет доктором. Уезжать из Благовещенска Сергей не хотел и поступил в местный мединститут.

Факт №5: окончил мединститут

В 1992 году Фургал окончил Благовещенский государственный медицинский институт. Так в семье, где один брат был военным, второй — машинистом электровоза, а третий — зуботехником, появился свой невролог. Впрочем, сил и нервов Фургалу работать в здравоохранении не хватило.

Факт №6: из медицины ушел из-за безденежья

Пять кило конфет — вот и все, что Сергей Фургал мог позволить себе, получив полугодовую зарплату врача в 1996 году. По его словам, когда люди ложились в больницу, врачи просили приносить с собой даже простыни, не говоря уже о препаратах. В итоге, в 2000-м году он решился на переезд из Благовещенска во Владивосток, там он даже устроился на судно-краболов, но знакомые позвали его к себе в фирму. Так и началось его долгое бизнес-плавание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная папка для губернатора Хабаровска: Сергей Фургал с 90-х годов был на учете в МВД за связь с бандитами

О страшной «папочке с документами и фотографиями», которой угрожали Сергею Фургалу, я слышал еще в 2018-м.

Шли выборы в губернаторы Хабаровского края, Фургал исполнял типичную для системной оппозиции (он шел от ЛДПР) роль - технического кандидата для переизбрания согласованного с Москвой Вячеслава Шпорта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников прогнозирует, что наказания за нарушения территориальной целостности России начнут работать уже осенью
В Комитете Госдумы по законодательству обсуждают, как скорректировать законы в связи с поправками в Конституцию. За призывы к изменению границ государства предлагают лишать свободы на срок до 4-х лет, за действия в этом направлении - до 10
Новости 24
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении НДФЛ для состоятельных
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером
Мы в самом начале пандемии, заявил заявил американский инфекционист
В Британии кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника
Российский МИД не исключает ответных санкций в сторону Великобритании
В Словении вандалы сожгли статую Мелании Трамп
Законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Госдуме
Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест