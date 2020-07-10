"Я звонила Максу и умоляла меня отпустить": Юлия Савичева рассказала о материнстве и карьере после Фадеева

Юлия Савичева - одна из самых ярких "фабриканток" и подопечных Максима Фадеева, которая, уйдя от продюсера, смогла не только сохранить с ним добрые отношения, но и не пропасть с радаров. В этом году после долгого молчания выпустила альбом "СLV", который был записан без помощи продюсеров. А кроме того, Савичева - счастливая жена и мама: шесть лет назад она вышла замуж за музыканта Александра Аршинова, родила дочь. 14 июля малышке Анечке исполнится три года.

О долгом пути к материнству и по-настоящему самостоятельному творчеству артистка рассказала в интервью "КП".

- Юлия, как вам дались эти месяцы самоизоляции, с чем вы вышли из этого непростого периода?

- С одной стороны, время на самоизоляции проходило приятно и весело - я могла наслаждаться материнством каждый день, находясь рядом со своим ребенком 24 часа в сутки; по-настоящему почувствовала себя женщиной, мамой, женой, занимаясь обыденными вещами - готовкой, стиркой, уборкой. Изначально ты получаешь удовольствие от таких, казалось бы, простых вещей, но потом становиться тяжело и проявляется другая сторона самоизоляции. В такие моменты на помощь приходили родные, которые всегда готовы подменить меня, дать время побыть наедине с собой и отдохнуть. Это очень важно!

В 2014 году певица вышла замуж за музыканта Александра Аршинова.Фото: предоставлено пресс-службой

На самоизоляции я изучила много новых рецептов, прочитала вместе с Аней огромное количество сказок, выучила, кажется, все детские песенки. Но самоизоляция - это не только бытовые заботы, это время для творчества. Мы продолжали работать над новым материалом и сейчас уже готовы приступить к записи нескольких песен. И, конечно же, как и многие блюстители режима, из самоизоляции я вышла с лишними килограммами!

- Вы уже два года работаете без продюсера. В чем разница? Сложнее ли артисту в сольном плавании?

- В продюсерском центре большая команда сотрудников занимается одновременным продвижением нескольких артистов. Все работает по принципу локомотива: одни артисты подтягивают за собой других. В этом плане работа с продюсерским центром более комфортна. Даже если на протяжении длительного времени у того или иного артиста не выходит новый материал, отношения с ТВ и радио холдингами не прерываются. В лейблах трудится огромный штат сотрудников, которые отвечают за свою сферу деятельности: первый несет ответственность за визуализацию, второй за имидж артиста в социальных сетях, третий отвечает за звучание, четвертый за рекламу, пятый за коммуникацию со СМИ. Таким образом эта цепочка может иметь огромное количество звеньев и порой бывает очень трудно узнать ту или иную достоверную информацию.

Когда ты самостоятельный артист, на твои плечи ложится огромное количество задач и ответственность за все процессы. С одной стороны, это обеспечивает прозрачность, а с другой - это огромная нагрузка. Конечно, мне помогает команда: мой муж, который дает мне советы в музыкальных вопросах, юрист, финансист, концертный директор, специалисты по социальным сетям и пиару. Я лично занималась подбором штата и полностью доверяю им. Каждый занимается вопросами своей сферы деятельности, но последнее слово всегда за мной.

Находясь в продюсерском центре не нужно волноваться о чем либо, за тебя все решения примут другие. Задача артиста - вовремя выйти на сцену, петь и хорошо выглядеть. Получив самостоятельность, начинаешь учиться всему, до чего не допускали ранее. Где-то я набивала шишки, но, как говорится: «Тяжело в учении, легко в бою». Сейчас все переговоры с радиостанциями и ТВ-каналами перешли в перечень моих основных задач, без этого не обходится не один артист. Что касается разрешения музыкальных задач, здесь мне немного проще, потому что все ориентировано на мой вкус и есть четкое понимание этой индустрии. У меня был прекрасный учитель, у которого я училась всему с самого детства.

Сейчас Савичева сама контролирует свою карьеру - от образа до музыки.Фото: предоставлено пресс-службой

- Как сейчас складываются ваши отношения с Максимом Фадеевым?

- Не так давно я принимала участие в съемках программы на Первом канале, где присутствовал Макс. Мне было очень приятно его видеть, хоть и по видеосвязи. Мы вспоминали мое детство и «Фабрику». Для меня он был и останется учителем, которому я благодарна за все, что он для меня сделал.

- Вашей дочери скоро исполнится три года и она, также как и вы, растёт в семье музыкантов. Хотели бы для Ани карьеры в шоу-бизнесе или, наоборот, что угодно, только не сцена?

- Я всегда буду поддерживать Аню в ее стремлениях и любви к чему-либо, не буду сопротивляться ее выбору и навязывать свое мнение. Если ей понравится петь, то мы будем петь; если она выберет танцы, то будем танцевать; если полюбит рисование, то будем рисовать. Выбор только за ней.

На днях малышке Анечке исполнится три года - ее лицо родители стараются не показывать.Фото: предоставлено пресс-службой

- Вы откровенно рассказывали, что вам пришлось пройти, чтобы испытать счастье материнства - потеря ребёнка, долгое лечение. Помните, как преодолели самый темный момент?

- Спустя неделю, после того, как мне казалось, что все потеряно и надежды больше нет, я узнала, что беременна. И я помню свой самый темный момент. Это был гастрольный тур, во время которого специально, для соблюдения всех советов врачей, перелеты были отменены. И мы в течении нескольких суток переезжали из города в город поездами. В тот момент я уже пыталась лечиться и старалась прикладывать максимальные усилия к тому, чтобы все получилось.

Я помню, как в одном из городов я вышла на сцену и осознала, что в очередной раз ничего не получилось. В голове возникал только один вопрос: «А для чего все это нужно? Для кого?». Да, я безусловно обожаю сцену, я живу на ней, я не смогу без нее, но в тоже время я не буду чувствовать себя настоящей женщиной, матерью, не смогу прочувствовать счастье полноценной семьи, ради которой все это стоит продолжать. Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно в тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей. Я понимала, что если сейчас не приму это решение - попаду в больницу выжатая, как лимон, с подорванным здоровьем и буду никому не нужна.

- Сейчас на слуху сразу несколько громких разводов - Полина Гагарина, Пелагея, Кристина Асмус... Есть ли у вас рецепты счастливой супружеской жизни?

- Я наслышана, что во время самоизоляции увеличилось количество разводов. Это печально, но я понимаю почему так происходит. Переживая режим, люди, а особенно творческие личности, вынуждены ежедневно находиться рядом и заново узнавать друг друга в непростых обстоятельствах, когда пропадает возможность прогуляться до кинотеатра и сменить ракурс своих мыслей, или отправиться на работу и с головой погрузиться в дела, забыв о домашних проблемах. Люди вынуждены мириться с привычками друг друга, находить контакт, учиться договариваться и уступать - это очень тяжело!

Два года назад Юлия решилась на смелый шаг - уйти в сольное плавание от своего продюсера и учителя Максима Фадеева.Фото: предоставлено пресс-службой

Мы с мужем уже переживали подобный этап, когда приняли решение на время отложить мою творческую деятельность и заняться здоровьем. Каждый день мы заново узнавали друг друга, открывали для себя то, чего не знали раньше. До этого мы жили, как и все: я постоянно была на гастролях или съемках, а он пропадал в студии. Таким образом пропала та незримая связь, которая возникает в те моменты, когда вы проводите большое количество времени вместе.

Я не могу ответить на вопрос, в чем секрет сохранения семейных отношений в период самоизоляции, но точно знаю, что самое главное - по-настоящему любить и беречь друг друга, разговаривать даже о самом непростом. Ведь самая большая ошибка заключается в том, что мы привыкли говорить о чем угодно, но не о важном.