Занимайтесь аэробикой и сделайте прививку: пульмонолог рассказал, как восстанавливать легкие после коронавируса

У пациентов, перенесших «Ковид», возможно улучшение состояния легких в течение года после болезни Фото: Артем КИЛЬКИН

Одно из самых неприятных осложнений после коронавируса — фиброзные изменения в легких. Речь идет о разрастании соединительной ткани, в результате чего нарушается основная задача нашего главного органа дыхания: газообмен. У людей из-за этого возникает одышка, сначала при физнагрузках, а при обширном фиброзе — даже в состоянии покоя.

Однако не все то, что выглядит фиброзными участками, на самом деле ими является. Со временем часть повреждений может пройти. Решающее значение имеет первый год после болезни, рассказал «КП» врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Кирилл Зыков . Как избежать ухудшений и повысить шансы на восстановление легких после Ковида? Продолжаем наш разговор с профессором Зыковым.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПЕРСПЕКТИВАХ?

- Кирилл Алексеевич, вы рассказали о том, что у пациентов, перенесших «Ковид», возможно улучшение состояния легких в течение года после болезни. А могут ли прогрессировать неблагоприятные изменения легких?

- Если говорить о наблюдениях за людьми, перенесшими предыдущие коронавирусные инфекции — атипичную пневмонию в 2002 — 2003 гг и MERS, или Ближневосточный респираторный синдром, в 2012 — 2013 гг., то зачастую мы видим не прогресс ухудшений, а все-таки их уменьшение, регресс. Есть ли риск, что у переболевших нынешним коронавирусом повреждения легких со временем могут прогрессировать — пока никто точно не скажет. Слишком мало времени прошло. Будущее нам ответит. В целом я склоняюсь к тому, что дальнейшее развитие ухудшений все-таки маловероятно.

Возвращаясь к опыту после SARS (атипичной пневмонии, вызванной собратом нынешнего коронавируса. - Ред.), мы видим позитивные примеры. Так, после болезни изменения на КТ легких были примерно у 9,5% пациентов, а через год наблюдения — у 3,5%. Прогрессии не было.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ И КАЛЬЯНЫ — МОЩНЫЙ УДАР ПО «КОВИДНЫМ» ЛЕГКИМ

- Что можно сделать для того, чтобы снизить риск ухудшения состояния легких?

- Очень важно избегать респираторных вирусных инфекций, которые могут стать триггерами для воспаления легких и дальнейшего развития фиброзных изменений. Это и грипп, и другие ОРВИ.

Второй важный момент — нужно снизить риск бронхолегочных заболеваний с помощью вакцинации. Для этого предназначены прививки от гриппа и от пневмококковой инфекции.

Третье - исключить курение. Причем, не только обычных сигарет, но и всех электронных устройств, вейпов, кальянов. Потому что их применение может увеличить риск прогрессирования воспаления с дальнейшим формированием новых фиброзных изменений.

Иногда меня просят сравнить состояние легких курильщика и пациента, переболевшего COVID. Это совершенно разный тип поражений, масштабы могут быть разные, поэтому сравнить никак нельзя. Но есть важный факт: уже точно известно, что если человек курит и у него уже развилась хроническая обструктивная болезнь легких, это совершенно однозначно отягощает течение COVID. Такие пациенты бывают с более тяжелым течением заболевания. Да, мы знакомы с зарубежными данными, которые якобы говорят, что у курильщиков риск заражения коронавирусом и тяжелых последствий может быть меньше. Но важно понимать, что пока это единичные работы, которые требуют многочисленных подтверждений. При этом есть данные, что курение повышает количество рецепторов к ангиотензин-превращающему ферменту-2, которые являются входными воротами для коронавируса. Однако клиническую значимость этих утверждений можно будет оценить только после того, как будет просчитана вся огромная база наблюдений, которая накопилась. Сейчас могу сказать однозначно: пытаться курить для профилактики COVID точно не надо.

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ФИЗНАГРУЗКИ

- А что поможет побыстрее восстановить легкие?

- Первое — как на воздушном шаре, который теряет высоту: нужно сбросить балласт. То есть исключить курение, электронные сигареты, вейпы, кальяны.

Также важна полноценная респираторная реабилитация. Обычно, когда о ней заходит речь, все думают, что это исключительно дыхательная гимнастика. Надувать шарики, глубже дышать. На самом деле, реабилитация это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи.

Если говорить о цифрах и сроках, то известно, что аэробные нагрузки будут эффективны, если их продолжительность не меньше получаса, не менее трех раз в неделю и на протяжении не менее 8 недель. При этом тренировки должны быть комплексными, сочетающими выраженную нагрузку с менее активными упражнениями. Это подбирается врачом ЛФК индивидуально. Кстати, для оценки интенсивности хорошо помогают электронные браслеты, различные фитнес-гаджеты.

Психолог нужен для того, чтобы настроить пациента делать все упражнения, показанные специалистом по ЛФК, в домашних условиях на регулярной основе. Иначе толку не будет.

- В Интернете обсуждают гипоксические и гипероксические тренировки. На ваш взгляд, как эксперта-пульмонолога — они работают?

- Такие тренировки нужно подбирать строго индивидуально. Дело в том, что у кого-то из пациентов могут быть сердечно-сосудистые и другие нарушения, при которых подобные тренировки окажутся не только не полезны, а даже опасны.

- А правда ли, что даже, казалось бы, безобидное надувание шариков может навредить?

- В большинстве случаев пациенты могут надувать шарики совершенно спокойно и безопасно, если им это нравится. Но при определенных показателях повреждения легких в тот или иной момент такие процедуры вместо положительного могут дать неблагоприятный эффект. Так что очень важен индивидуальный подход.

О ПРОДУКТАХ И ЛЕКАРСТВАХ

- А как насчет питания? Есть ли данные, что какие-то продукты, питательные вещества благотворно действуют на легкие?

- Да, для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки.

- Нередко можно услышать, что для легких полезно сало.

- У нас многие заболевания легких пытались лечить барсучим жиром. Но нет никакой доказательной базы, которая подтвердила бы лечебный эффект. Есть данные, что работает сбалансированная диета.

- А есть ли данные о том, что какие-то лекарственные препараты могут помочь бороться с дальнейшим воспалением и фиброзными изменениями в легких?

- Сейчас в научно-медицинском сообществе обсуждается возможное применение бронхолитических препаратов, глюкокортикостероидов, появляются отдельные работы об антифибротических препаратах. Но пока это либо экспериментальная терапия, либо научные гипотезы. Нужно подождать результатов полноценных клинических исследований.

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