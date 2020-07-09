2020-07-09T18:11:08+03:00
В мире

Мэр Сеула пропал без вести после обвинения в домогательствах

Также Пак Вон Сун считался перспективным кандидатом на президентских выборах-2022
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Днём ранее секретарша Пак Вон Суна вчинила против него иск о домогательствахДнём ранее секретарша Пак Вон Суна вчинила против него иск о домогательствахФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Один из самых популярных политиков Южной Кореи, мэр Сеула Пак Вон Сун, загадочно исчез. 9 июня он последний раз попал в объектив камер наблюдения одного из городских парков. На утро того же дня в мэрии у него был назначен ряд встреч, но из-за «плохого самочувствия» те неожиданно отменились.

Тревогу забила дочь политика — он переслал ей некое «прощальное сообщение» на телефон и перестал выходить на связь. Полиция начала поиски, в том числе в том самом парке, где 64-летнего мужчину видели последний раз.

Днём ранее секретарша Пак Вон Суна вчинила против него иск о домогательствах: якобы мужчина пересылал ей фривольные сообщения через популярный мессенджер российского происхождения. По словам девушки, она была «не единственной жертвой» мэра.

Примечательно, что сам Пак Вон Сун ранее был практикующим адвокатом, участвовал (в качестве юриста) в первым в истории страны деле… о сексуальных домогательствах.

На посту мэра он провёл три срока, рассматривал возможность выдвижения от либеральной коалиции на президентских выборах-2022.

Появившиеся в ряде СМИ сообщения «об обнаружении тела Пак Вон Суна» опровергнуты. Полиция отрабатывает все возможные версии — например, самоубийство, попытку скрыться от правосудия или даже враждебную акцию его политических противников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении НДФЛ для состоятельных
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером
Мы в самом начале пандемии, заявил заявил американский инфекционист
В Британии кот пытался сорвать онлайн-проповедь священника
Российский МИД не исключает ответных санкций в сторону Великобритании
В Словении вандалы сожгли статую Мелании Трамп
Законопроект о запрете разглашать профессиональную тайну сотрудникам ФСБ приняли в Госдуме
Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест