С 31 июля 2020 PayPal прекращает переводы в России: пять других способов перевести деньги

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России. Останутся только международные платежи. Это связано с поправками в закон «О национальной платежной системе», которые недавно вступили в силу. По нему запрещено передавать данные о внутрироссийских платежах за рубеж.

- Потеря внутреннего рынка для них не является катастрофой. У PayPal значительная часть денег сосредоточена за рубежом. Это в основном покупки и продажи на eBay, – считает Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные деньги».

Как сообщали в самой PayPal, прибыль компании по внутрироссийским платежам была мизерной – всего 4%. Основной доход там получают при трансграничных переводах. То есть, когда российские потребители покупают товары на eBay, а наш малый и средний бизнес продает их там.

По словам экспертов, на рынке внутренних денежных переводов уход PayPal никак не отразится. Есть гораздо более удобные и дешевые способы переправить деньги.

1. Система быстрых платежей (СБП)

Это сервис, который с прошлого года развивает Центробанк. В него вошли более 50 крупных российских банков. Отправить деньги можно через онлайн-приложение своего банка, зная лишь номер телефона получателя. Если отправлять до 100 тысяч рублей в месяц, переводы будут бесплатными.

2. Переводы на карту

Они уже не так востребованы, как два-три года назад – до появления СБП. Но ими все еще пользуются клиенты тех банков, которые не вошли в систему ЦБ. При переводах между картами одного и того же банка деньги, как правило, не берут. Если средства отправляются в другой банк, то комиссия составляет около 1% от суммы.

3. Со счета на счет

Это еще один удобный сервис. Карта – лишь ключ к банковскому счету. Если вы активно пользуетесь онлайн-банком, деньги можно перевести напрямую со счета на счет другого человека. Но этот способ чуть сложнее. Нужно знать полные реквизиты банка и номер счета получателя. При переводе в другой банк комиссия тоже будет, но ниже, чем при переводе с карты на карту.

4. Интернет-кошельки

«Яндекс Деньги», WebMoney и QIWI. По сути, сейчас они ничем не отличаются от обычных банковских онлайн-приложений. Деньги можно переводить как между разными кошельками, так и на обычные банковские карты. При этом, чтобы завести туда деньги, нужно заплатить комиссию, и чтобы вывести их – тоже. Переводы между кошельками, естественно, тоже платные. Сервис, скажем так, на любителя.

5. Денежные переводы без открытия банковского счета

Western Union и ему подобные. В России они живут в основном за счет трудовых мигрантов из бывших советских республик. Те отправляют миллиарды рублей за границу с помощью этих систем. Средняя комиссия – около 1%. Но все зависит от суммы. Плюс есть законодательное ограничение. Денежные переводы без открытия счета можно совершить на сумму не более 100 – 150 тысяч рублей в месяц.