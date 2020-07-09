Александр Хинштейн: «Фургал находился на учете в МВД РФ с 1990-х за связь с оргпреступным сообществом. Но - по закону - имел право избираться - и депутатом, и губернатором»

- Александр, вы написали, что Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, в оперативных учетах МВД состоит с 90-х годов. Это как: будто в детской комнате милиции?

- Организованное преступное формирование «Общак» - одно из самых мощных на Дальнем Востоке в период девяностых и нулевых годов. И на тот период будущий хабаровский губернатор находился в поле влияния этой группировки, что хорошо известно сотрудникам подразделений по борьбе с организованной преступностью Хабаровского края, которые об этом, конечно же, могут много и подробно рассказать.

Александр Хинштейн о задержании губернатора Сергея Фургала 00:00 00:00

Оперативные учеты, разумеется, носят гриф секретности. Любой желающий не может их посмотреть. Но, полагаю, подтвердить наличие или отсутствие таких сведений можно. Это не является гостайной.

И есть целый ряд прямых подтверждений моим словам о связях господина Фургала с организованной преступностью. В частности, довольно громкая история, когда в 2011 году был задержан Михаил Тимофеев по кличке Тимоха, являющийся криминальным авторитетом Хабаровска. При нем было изъято удостоверение помощника депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала. Впоследствии Тимоха был осужден, в том числе по известной статье 210 УК – организация преступного сообщества.

Уже сообщается о трех убийствах, в причастности к которым подозревается Сергей Фургал. Я не могу исключить, что количество этих убийств возрастет. И в основе их лежит передел рынка и сфер влияния в сфере переработки, торговли, экспорта цветных металлов и лома металлов.

Убийства, о которых сейчас идет речь, в которых разбирается следствие, они непосредственно связаны именно с этим видом деятельности. В частности, убийство Олега Булатова, которое произошло в 2005 году в Хабаровске. Его расстреляли из пистолета, а затем бросили в сторону дома ручную гранату. Так вот, Олег Булатов был директором фирмы, которая занималась поставкой металлолома на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Связь совершенно очевидна.

- Но он, вроде бы, ушел из бизнеса, став губернатором?

- В рамках следствия не составит никакого труда установить, что в нарушение законодательства Сергей Фургал, будучи депутатом Госдумы, выдвигаясь как кандидат в губернаторы Хабаровского края, продолжал заниматься коммерческой деятельностью именно в этой сфере. Оставался учредителем бизнес-структур. Из некоторых он официально вышел только в июле 2018 года. На момент, когда его избрали главой региона, продолжал оставаться учредителем, как минимум, еще двух коммерческих образований. Есть переписка, в рамках которой Фургал, уже будучи избранным губернатором, направляет заявления в банк, подписывая их как учредитель компаний.

Есть целый ряд прямых подтверждений о связях господина Фургала с организованной преступностью. Фото: СК РФ/ТАСС

- У нас же есть всякие инструкции, законы, которые должны не допускать к государственным должностям людей, связанных с преступными группировками. Почему эти фильтры не работают?

- Потому что российское законодательство вводит ограничения и фильтры для лиц, которые назначаются на государственные должности. Да, человек, проходивший по оперативным учетам, подозреваемый в связях с организованной преступностью, не может быть назначен на работу в правительство России или в администрацию президента.

- А избираться может?

- Когда речь идет о представительной власти, у нас нет запрета на избрание. Более того, у нас и человек, осужденный за уголовные преступления, не теряет конституционного права избираться и быть избранным. Единственное, сегодня закон установил, что в информационных документах о кандидате должно быть указано наличие у него имевшихся ранее судимостей. Но опять же, это исключительно для того, чтобы избиратель знал, кто находится перед ним. Но это не является ни в коей мере препятствием. Поэтому, безусловно, в регионе многие знали о прошлом Фуркала. Это не было секретом для Комсомольска-на-Амуре, где основная деятельность его ранее проходила. Но, тем не менее, его избирали.

- Выходит, и в Госдуме среди депутатов могут оказаться личности с сомнительным прошлым?

- Я не могу быть уверенным в обратном, зная, к сожалению, примеры, когда, может быть, не на уровне губернаторов, но все равно на выборных должностях оказывались люди, имевшие в прошлом прямую связь с организованной преступностью, входившие в состав тех или иных формирований. Сегодня время изменилось. Но прошлое никуда не исчезло. И от того, что люди перестали носить малиновые пиджаки, они не перестали быть теми, кем были в 90-е.

- А куда они подевали свои малиновые пиджаки?

- Малиновые пиджаки за эти годы истлели, их съела моль. А может быть, они висят в шкафах, их иногда достают, как разведчики-нелегалы любуются тайно по ночам своей формой.

- Много еще таких на различных должностях?

- Я надеюсь, что такого рода прецеденты, то есть присутствие на высокой должности субъекта лица с темным прошлым, не повторятся. Я подчеркну еще раз, что в случае с Фургалом речь идет не о политике, не о каких-то неоднозначных событиях, не об экономических преступлениях, которые можно было бы по-разному трактовать, речь идет об особо тяжких уголовных преступлениях – об убийствах.

- Он - последний из могикан?

- Мне на это очень хочется надеяться. Потому что, конечно, подобная коллизия дискредитирует власть. Но в то же время показывает и то, что люди избирают тех, кого они хотят избирать. И это, безусловно, право людей. У нас есть много примеров, я долго работал в Нижнем, где на всех выборах, если его не снимали к этому времени, побеждал ранее судимый Андрей Климентьев. В 1997-м после восшествия в мэры Нижнего Ельцин снял Климентьева своим указом. Все в Нижнем прекрасно знали, кто такой Прыщ. Но от всякой новой посадки его рейтинг только возрастал.

Есть еще история в Красноярском крае с криминальным авторитетом Анатолием Быковым.

Все прекрасно знали, кто такой Анатолий Быков. Тем не менее, его избирали в Красноярскую думу и Законодательное собрание. И не только его, но и его соратников и сторонников. Не для всех людей очевидная причастность к малиновым пиджакам является черной меткой.

Фургал находился на учете в МВД РФ с 1990-х за связь с оргпреступным сообществом. Но - по закону - имел право избираться - и депутатом, и губернатором. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Почему именно сейчас Фургала арестовали? Через несколько дней после того, как мы внесли поправки в Конституцию?

- Я не связываю два эти события. Потому что сегодня уже объявлено о том, что по делу, по которому Фургал задержан, ранее был арестован его партнер, соратник, бывший депутат краевого Заксобрания от фракции ЛДПР Николай Мистрюков. Когда-то Фургал, избравшись в Госдуму, передал ему, по сути, свой мандат в региональном парламенте. Это было еще в прошлом году. С ним велась и продолжается вестись работа. Очевидно, что следствие устанавливало факты, собирало доказательства и делало это, надеюсь, скрупулезно. Потому что речь идет о человеке, занимающем высший пост в региональной власти. И здесь никаких ошибок быть просто не должно по определению. Материала собрали достаточно для изобличения Фургала.

- Вы порадовали, что в вашей записной книжечке больше нет таких персонажей.

- Таких персонажей нет. Но впереди у нас единый день голосования. Сентябрь текущего года. Когда снова будут региональные выборы, в том числе губернаторские. Посмотрим, не придет ли новый Фургал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789538" frameborder="0"></iframe> Фургала доставляют в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная папка для губернатора Хабаровска: Сергей Фургал с 90-х годов был на учете в МВД за связь с бандитами

Наш обозреватель Владимир Ворсобин - о компромате на губернатора, про который он сам узнал еще несколько лет назад (подробнее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в Москву на допрос без наручников, но в защитной маске

Примерная судьба главы региона на ближайшие сутки ясна: Следственный комитет - Басманный суд - "Лефортово" или "Матроска" (подробности)

МНЕНИЕ

Почему народ прощает любимым политикам «грехи прошлого»

Владимир ВОРСОБИН

Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин - о том, что судьба Сергея Фургала удивительно похожа на историю авторитета из 90-х Анатолия Быкова (подробности)