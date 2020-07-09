2020-07-09T21:07:01+03:00
Политика

Алексей Нечаев, партия «Новые люди»: Самозанятым и государству нужно друг другу поверить

Самозанятые должны поверить, что государство видит в них партнеров. Для этого нужно удвоить минимальную планку налогообложения тем, кто зарабатывает на жизнь своим трудом без наемных работников. С такой инициативой выступает молодая партия «Новые люди»
Юрий ШАМИН
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Фото Пресс-службы партии "Новые люди"Фото Пресс-службы партии "Новые люди"
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Еще не закончившийся вынужденный простой предприятий и целых отраслей подтвердил, как полезно уметь заработать на хлеб с маслом и прокормить семью самому, без работодателей и наемных работников. Таким образом, пресловутый COVID-19 подтолкнул развитие самозанятости у нас в стране. Находиться в тени и брать деньги «по-черному» даже на нынешнем уровне цифровизации становится неуютно и невыгодно: ФНС вычислит и привлечет к ответственности как злостного неплательщика. А регистрация в качестве самозанятого позволяет не только спать спокойно, но официально размещать рекламу, не боясь проверок и штрафов, расширять клиентскую базу и законно отстаивать свои права в суде, если их нарушили недобросовестные партнеры.

Тем более, российский 4-х процентный годовой Налог на профессиональную деятельность (НПД) куда комфортнее, чем в Германии, где величина прогрессивного подоходного налога с самозанятых стартует с 14 %, в США – 15,3 % от дохода или в Великобритании с минимальной ставкой в 20 %. К тому же едва ли не во всех развитых странах самозанятые платят взносы в фонды медицинского и социального страхования. У нас же для самозанятых законодательно обозначены всего несколько ограничений: не заниматься добычей полезных ископаемых, реализацией подакцизных товаров и перепродажей. Все должно быть заработано только личным трудом, без наемных работников, а доход –– не превышать 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч в месяц.

«200 тысяч рублей в месяц – это хорошие деньги, у нас столько зарабатывает менее одного процента населения страны, - отметил основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Но при этом самозанятые зарабатывают эти деньги исключительно своим трудом, без помощи государства». Поэтому, чтобы стимулировать деловых людей к большей прибыли и продемонстрировать, что легализация самозанятых со стороны государства – не лукавство и не попытка накинуть налоговую удавку (кто даст гарантию, что сегодняшние 4 процента через несколько лет не удвоятся или не утроятся) политик предлагает почти вдвое увеличить минимальную планку налогообложения самозанятых с нынешних 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей годовых доходов. Именно обладателям такой выручки Владимир Путин предложил повысить НДФЛ. «Если государство установило планку в 5 млн. рублей в год дохода, чтобы называть людей, зарабатывающих больше, богатыми и повышать им НДФЛ до 15%, то было бы логично сделать аналогичный финансовый критерий и для самозанятых граждан», - считает политик.

Федеральная налоговая служба к началу мая этого года в 23 российских регионах, где уже ввели НПД, насчитала свыше 740 тысяч самозанятых.

По оценке Алексея Нечаева, в России ту или иную неофициальную работу или подработку имеют от 27 до 38 миллионов человек – отличный резерв для выхода из тени и оживления деловой активности. Ведь никто не мешает инженеру в свободное от основной работы время в качестве самозанятого ремонтировать компьютеры или печь пироги. Важно, чтобы государство увидело в предприимчивых людях с активной жизненной позицией не дополнительный источник пополнения казны, а равноправных партнеров, стремящихся и на себя заработать, и принести пользу обществу.

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Самозанятые должны поверить, что государство видит в них партнеров. Для этого нужно удвоить минимальную планку налогообложения тем, кто зарабатывает на жизнь своим трудом без наемных работников. С такой инициативой выступает молодая партия «Новые люди»
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