Анекдоты: На текиле по-русски написано, что открытую бутылку нельзя хранить больше шестидесяти дней - наивные мексиканцы!

Во время учений спецназа либо никто не явился на занятия по маскировке, либо все прямо молодцы.

* * *

Чтобы избавиться раз и навсегда от страшной, но навязчивой со своими проблемами подруги жены, достаточно спросить жену вскользь: «А где наша Светка с шикарной аппетитной попкой?»

* * *

Сегодня поехал за продуктами, реально все полки пустые, молока нет, крупы нет, даже туалетную бумагу разобрали. В итоге устроил скандал с менеджером, он вызвал охрану, меня вывели на улицу и сказали, чтобы я в мебельный больше не приходил.

* * *

Объявление:

«На постоянную работу требуются бессмертные рабочие».

* * *

- Дорогой, давай сегодня обойдемся без вранья!

- Помолчим и разойдемся?

* * *

Маленькие хитрости: если во время дачи взятки чиновник не принял у вас купюру, попробуйте разгладить ее и дать другой стороной.

* * *

- Прикинь, моя сестра чокнулась. Она переоделась мужчиной и пошла служить в армию.

- Но ведь ей придется ходить в баню с мужиками. Кто-нибудь обязательно сдаст!

- Да кто сдаст-то?!