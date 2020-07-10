Анекдоты: На текиле по-русски написано, что открытую бутылку нельзя хранить больше шестидесяти дней - наивные мексиканцы!
Во время учений спецназа либо никто не явился на занятия по маскировке, либо все прямо молодцы.
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Чтобы избавиться раз и навсегда от страшной, но навязчивой со своими проблемами подруги жены, достаточно спросить жену вскользь: «А где наша Светка с шикарной аппетитной попкой?»
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Сегодня поехал за продуктами, реально все полки пустые, молока нет, крупы нет, даже туалетную бумагу разобрали. В итоге устроил скандал с менеджером, он вызвал охрану, меня вывели на улицу и сказали, чтобы я в мебельный больше не приходил.
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Объявление:
«На постоянную работу требуются бессмертные рабочие».
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- Дорогой, давай сегодня обойдемся без вранья!
- Помолчим и разойдемся?
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Маленькие хитрости: если во время дачи взятки чиновник не принял у вас купюру, попробуйте разгладить ее и дать другой стороной.
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- Прикинь, моя сестра чокнулась. Она переоделась мужчиной и пошла служить в армию.
- Но ведь ей придется ходить в баню с мужиками. Кто-нибудь обязательно сдаст!
- Да кто сдаст-то?!
ИСТОЧНИК KP.RU