Павел Погребняк принес победу "Уралу" 2:1 над "Динамо" на 92-й минуте матча

В четверг, 9 июля, в Екатеринбурге на поле стадиона "Екатеринбург Арена" прошел один из последних поединков 27 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Урал" принимал на своем поле столичное "Динамо", которое находится рядом с екатринбуржцами в турнирной таблице Премьер-Лиги.

И в этой принципиальной игре "Урал" добыл важную для себя победу со счетом 2:1. На 22-й минуте поединка счет открыл Отман Эль-Кабир, который воспользовался передачей Эрика Бикфалви. Однако на 31-й минуте благодаря голу в свои ворота от Романа Емельянова "Динамо" смогло сделать счет равным. Казалось, что поединок завершится вничью. Однако же на 92-й минуте матча в добавленное время "Урал" одержал победу - решающий гол забил Павел Погребняк, который в свое время играл за столичное "Динамо".

После этой победы "Урал" набрал 35 очков и находится на 7 месте в Премьер-Лиге. А вот у "Динамо" - 32 балла и 9 позиция в турнирной таблице. В следующей игре в 28 туре "Динамо" сыграет дома против самарских "Крыльев Советов". А вот "Уралу" предстоит поединок против "Краснодара" в гостях. Эти матчи состоятся 12 июля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) 2-1 (1-1)

Голы: Эль Кабир, 22; Емельянов (АГ), 32; Погребняк, 90+

«Урал»: Годзюр, Калинин, Емельянов, Герасимов, Кулаков, Бумаль (Бавин, 79), Августиняк, Эль Кабир, Егорычев (Панюков, 74), Кухарчик (Ефремов, 67), Бикфалви (Погребняк, 79).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Шунич, Ордец, Соснин (Морозов, 46), Юсупов (Хильемарк, 58), Жоаозиньо (Карапузов, 46), Нойштедтер, Комличенко (Данилин, 67), Игбун, Филипп (Панченко, 77).

Предупреждения: Игбун, 29; Соснин, 42; Бумаль, 51; Нойштедтер, 83; Кулаков, 89; Погребняк, 90+4

Судья: Владимир Москалев

9 июля 2020 г. Екатеринбург, «Екатеринбург Арена»