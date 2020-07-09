2020-07-09T22:49:42+03:00
Политика

«Президент Обама очень недоволен!»: Запись беседы Порошенко и вице-президента Байдена о диверсии в Крыму

В августе 2016-го диверсанты из незалежной пытались проникнуть на полуостров
Игорь ЯКУНИН
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Порошенко подтвердил факт проведения диверсионной операции, но заявил Байдену, что ничего о ней не зналПорошенко подтвердил факт проведения диверсионной операции, но заявил Байдену, что ничего о ней не зналФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пятый президент незалежной и его американский визави (или люди с очень похожими на них голосами) по телефону обсудили диверсии главного управления разведки Украины.

- Президент Обама очень недоволен! - бушевал Байден. - Крым оккупирован Россией, но решать проблему надо только политическими методами. Мы уже вмешались один раз, когда узнали, что Генштаб предпринимает определенные шаги.

Ошарашенный Порошенко сообщает, что в это время был в командировке в Юго-Восточной Азии. И что начальника военной разведки он не увольняет только потому, что таким образом признает вину. Но тщательное служебное расследование проведет обязательно.

- Задержали аквалангистов, они сбежали, на следующую ночь перестрелка, и вы тут ни при чем? Но Путин решил раздуть скандал! - продолжал давить на украинского лидера вице-президент США.

- Я даю вам гарантии: такого больше не повторится, - пообещал лидер незалежной.

И не соврал: таких позорных акций больше не повторялось…

ИСТОЧНИК KP.RU

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