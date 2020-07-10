Ревень на каждый день

С ревенем у нас обычно пирог делают. Ну еще компот из него варят и варенье. Мне же в тот вечер нужен был соус к сыру. Так почему бы и не с ревенем?

Но хочу заранее вас предупредить: возни с ним много. Сначала его надо освободить от кожицы - она не то чтобы сильно жесткая, но мешает измельчать стебли, а нам как раз нужно их измельчить, причем весьма изрядно, кубики должны быть с булавочную головку, не больше.

Дальше чутье отчаянного домохозяина подсказывает, что одним только ревенем тут дело не обойдется. Хорошо бы добавить имбиря. Его тоже рубим на мелкие-мелкие кусочки. Итого: две части ревеня, одна часть имбиря. Перемешиваем, начинаем обжаривать на сливочном масле на среднем огне, постоянно помешивая. Через пару минут вливаем немного воды. Вода выпарилась - добавляем красное вино, надо, чтобы оно слегка покрывало ревень с имбирем. Туда же - столовую ложку жидкого меда. Уменьшаем огонь. Вот сейчас перемешивать надо не просто постоянно, а и довольно энергично, масса должна стать однородной и загустеть (на это уйдет минуты 3 - 4).

На выходе получаем нечто, по консистенции напоминающее джем (ну или чатни). Довольно сладкий и при этом с приятной ревеневой кислинкой, а имбирь добавляет пряный оттенок. Французы считают, что ревеневые соусы полагается есть с мягкими сырами. Но у нас же там еще и имбирь, располагающий к экспериментам. Так что, если не следовать канонам, то можно вообще с любыми сырами. Потому что они тоже заслужили к себе в компанию немного хорошего соуса.

Кстати, а с ревеневой ботвой я себе наутро отличный омлет соорудил.