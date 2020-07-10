Не женится до сорока лет? Зато потом будет верным мужем

1. «Черствый, одет плохо, жениться не хочет». Наш колумнист привела 10 стереотипов о мужчинах, в которые до сих пор верят женщины. А потом сами же страдают.

Татьяна:

Мой муж всегда был странненько одет, не умел готовить, не говорил комплименты, а раньше еще и матери в рот заглядывал, без ее рекомендаций шагу ступить не мог. И когда мы с ним встречались, все говорили: да он всегда будет такой. И правда. Таким и остался, разве что, когда переехал - от мамы отлип. Но! Это вообще не делает его плохим мужем. Он классный, любимый и родной. И к черту стереотипы.

Валентина:

Мне кажется, стереотип, что убежденный холостяк не женится до сорока, сейчас вообще неактуален. К этому времени только и женятся. Пока ипотека, пока гульки, пока нашел любимую, вот и добрый вечер! - новый пятый десяток. Зато муж будет верный! Семья для него станет новой большой целью.

Константин:

А я не планирую жениться ни до сорока, ни после, потому что женщины сегодня отлично справляются и без нас. Квартиры покупают, деньги зарабатывают, даже детей рожают с помощью суррогатных мам, а доказывать постоянно свою нужность в их жизни не сильно хочется.

Валерий:

Я не знаю, каких женщин делает счастливыми, когда их выслушивают, но мою жену делает счастливой СМС о переводе денег с моей карточки. У нее теплеет голос, и становится ласковым взгляд. У нее даже волосы начинаются виться от счастья. И такой я становлюсь для нее любимый и родной.

Маша:

У меня был парень, которому было не все равно, как он одет. Он ползарплаты на шмотки тратил. Однажды приезжает на свидание, хвастается ремнем за 25 тысяч и говорит: извини, но в ресторан мы сегодня не идем. Не удержался, на распродаже обновку прикупил. Ну и вот какой из него муж? Детям памперсы нужны будут, а он очередные брендовые трусы себе купит. И послала его лесом.

2. «Много пилит, еще больше командует и совсем неласковая». Психологи привели всего лишь 6 женских привычек, но зато тех, что наверняка заставят мужчину сделать ноги. В комментариях к статье на сайте kp.ru читатели добавили еще.

Василиса:

На самом деле муж и жена и не должны быть одна сатана. Да, в каких-то вещах подстраиваться придется, но так, чтобы не ущемлять своих интересов. Меня всегда удивляют люди, которые говорят, что они прям одно целое. Да ну на фиг, как будто женщина всю жизнь жила и мечтала: вот выйду замуж и, как он, полюблю смотреть бокс по дубайскому времени в 5 утра.

Карина:

Если женщина все время хмурится, морду кривит и за завтраком неласковая, то зачем вы на такой женились? А если она такой после свадьбы стала, то тогда вопросики есть к вам, а не к ней.

Николай:

Кстати, «про легкую безуминку». У меня была девушка, которая снимала грязные носки и клала их мне их под подушку. Это никак не было связано с нашим сексуальным поведением, ну вот просто ей так нравилось. Ругались, все без толку, объяснить ничего не могла. Типа всегда так делает, привычка!

Витя - Николаю:

Да любой нормальный мужик, как только у девушке начинаются чудинки, делает ноги. Тут и без этой хрени проблем каждый день разгребать, а если еще думать, что твоя родная отчебучит, совсем будет невмоготу.

3. Раньше все боялись, что семью может разрушить алкоголь, теперь есть монстр пострашнее - интернет. В психологии появился даже термин «инставдовы», живые мужья которых в сети живут параллельной, интересной жизнью.

Валентина:

Интернетоголик - это еще полбеды, мой вот играет на бирже акций через сеть. Это раньше надо было звонить брокеру по телефону и покупать бумаги, а сейчас два клика, и вперед. Он торгует, занимает деньги, проигрывает, иногда в туалет не может сходить, ждет коррекции на рынке. Я подала на развод.

Анна:

А мой подсел на приколы в Инстаграме. Целый вечер сидит ржет: ни поговорить, ни вещи какие-то серьезные обсудить. Такое ощущение, что я еще одного ребенка из садика привела.

Николай:

Под Питером есть целая клиника интернет-детокса, я лежал там 10 дней. Отбирают телефон на входе, нет телика, алкоголя и сети. По вечерам играют на рояле, в остальное время чтение, спорт, спа. Первые три ночи я не спал, привык серфить перед сном в сети, были нервоз и тревога. Короче, под конец детокса я наконец начал слушать себя.

Света:

Да все общество надо лечить. Одни в соцсетях красотки и бизнесвумен, другие на фоне кредитных машин друзей фотографируются, успех имитируют. А что в итоге? Семей нормальных нет, дети тоже в гаджетах, времени даже насладиться жизнью нет.

Елена:

Ну а как без интернета? Через свой аккаунт в соцсетях люди теперь самоидентифицируются. Нет аккаунта, и вроде тебя тоже нет. Но есть и плюс: сейчас только в сети и знакомятся.