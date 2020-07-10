2020-07-09T21:58:44+03:00
Общество

Вопрос дня: Вас уголовные дела против высоких чиновников радуют или огорчают?

Силовики взяли главу Хабаровского края Сергея Фургала
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Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС.Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС.
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Франц КЛИНЦЕВИЧ, сенатор:

- Есть ощущение, что это дискредитирует те политические структуры во власти, которые не всегда качественно отбирают специалистов. Я же с ним работал в Госдуме - отрицательного впечатления не было. Для меня важно, что, несмотря на его высокий уровень, государство показывает: все, кто совершил преступление - хоть ты губернатор, хоть сенатор, - ответит перед законом.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфа»:

- Смешанные чувства. Если информация по нему была - как стал губернатором? А для ситуации России 2020 года в том, что чиновника высокого ранга взяли под белы руки, удивительного нет. Страна в новой жизни должна освобождаться от такого старого груза. И меня это не то что радует, но вижу надежду на лучшее будущее.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Новость шоковая. Тревогу вызывает. Он же много лет баллотировался. Был на виду. Пока это похоже на перегиб со стороны силовиков. Да, следствие и суд покажут, но он никуда не сбежал бы - зачем такое задержание? Выглядит как акт устрашения, что любому могут такие маски-шоу устроить. Удивляет, что 15 лет следствие молчало и он же победил на выборах...

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- А что ощущаешь, когда бывшему коллеге такие серьезные обвинения предъявляют? Это коррупционные обвинения можно трактовать по-разному, а в случае с убийством разве кто-то политический контекст рискнет искать? Если изобличат за убийство и посадят, будет удовлетворение от того, что не избежал правосудия. И от того, что послан сигнал криминалитету, который посчитал себя вправе навязывать свое мнение обществу.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности ТПП:

- Не радует и не огорчает. Человек у власти, как ему кажется, ни перед кем ответственности не несет, кроме как перед высшим лицом. И часто теряет берега. Когда ему кажется, что его должность - индульгенция от всего.

Наталия РАТИНОВА, кандидат психологических наук:

- То, что каста неприкасаемых уходит, это вызывает скорее положительные эмоции в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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