2020-07-09T23:04:20+03:00
Политика

Как уберечь персональные данные будущих кадровых военных

Во время пандемии коронавируса родителям кадет, нахимовцев и суворовцев предлагают воспользоваться американскими магазинами приложений
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В связи с началом работы приемных комиссий кадетам предложили воспользоваться мобильным приложением "Вперед, кадет!"В связи с началом работы приемных комиссий кадетам предложили воспользоваться мобильным приложением "Вперед, кадет!"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пандемия коронавируса выявила серьезную уязвимость нашего общества в хранении и передаче персональных данных. Наше "цифровое государство" оказалось зависимо от различных иностранных хранилищ информации и магазинов приложений.

Буквально недавно Минобороны заявило о том, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой военный призыв и поступление в суворовские, нахимовские, кадетские училища в 2020 году будет проходить "виртуально".

В связи с началом работы приемных комиссий кадетам предложили воспользоваться мобильным приложением "Вперед, кадет!". Поступление через онлайн-собеседование будет проходить впервые в истории кадетского образования России.

- Пройти испытания смогут только кандидаты, подавшие заявления на поступление с указанием персональных данных и контактного номера телефона, - пояснил член совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров.

Председатель общественной организации "Московские суворовцы" отметил, что в самом онлайн-собеседовании он не видит ничего плохого: схема дает прекрасную возможность ребятам из дальних регионов, у которых нет денег на дорогу и проживание, поступить в выбранное учебное заведение. Но сам механизм передачи данных необходимо отработать и отладить с точки зрения безопасности.

- Серьезную обеспокоенность вызывает нахождение мобильного приложения на иностранной платформе. Родители кандидатов, поступающих в суворовские, нахимовские, кадетские училища и корпуса Минобороны России, могут скачать приложение "Вперед, кадет!" только из магазинов приложений AppStore или Google Play. А они находятся на иностранных цифровых платформах, что фактически приводит к раскрытию персональных данных как родителей, так и самих ребят, - обратил внимание на необходимость решения проблемы Дмитрий Нестеров.

Справедливое замечание. Ведь в кадетские, суворовские и нахимовские училища идут в основном дети военнослужащих, которые через лет 10-15 лет станут кадровыми военными и займут различные должности. Может стоит поберечь этих ребят от внимания западных спецслужб?

СПРАВКА "КП"

Минобороны России курирует 31 довузовское учебное заведение из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Твери, Ставрополя, Краснодара, Петрозаводска и других. 1 сентября военное ведомство откроет в Калининграде еще один филиал Нахимовского военно-морского училища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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