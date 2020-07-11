2020-07-11T03:30:10+03:00
Звезды

Тигрица: Светлана Лобода показала идеальную фигуру в «хищном» бикини

Певица загорает в Греции
Ирина СУХАНОВА
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Светлана Лобода отдыхает на Миконосе. Фото: Инстаграм.Светлана Лобода отдыхает на Миконосе. Фото: Инстаграм.
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Светлана Лобода вместе с дочками после отмены режима самоизоляции отправилась в Грецию. Каким образом звезда попала в страну Евросоюза во время жесткого карантина и запрета на авиасообщение, остается загадкой. Но, видимо, Лобода задействовала тайные каналы (например, улетела дорогущим частным самолетом) и просочилась-таки на Средиземное море.

Певица отдыхает на греческом острове Миконос. В Инстаграме она опубликовала яркий отпускной кадр: Лобода позирует на фоне голубого моря в бикини с «хищными» принтами. Купальник подчеркнул идеальную фигуру певицы, ее красивую грудь и невероятно длинные ноги.

- Маленькая пауза на отдых перед большим прыжком. Я в предвкушении, - пообещала артистка.

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Маленькая пауза на отдых перед большим прыжком. Я в предвкушении а вы?) #BoomBoomLo
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Вероятно, певица имела в виду свою новую работу. Недавно Лобода рассказала в Инстаграме, что сняла новый клип на свой сингл «Boom Boom». Режиссером видео стал комик Александр Гудков.

- Я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась! – написала артистка на своей странице. - Уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее ! В лучших традициях Лободы и Гудкова.

Ну а пока, накануне премьеры клипа, Светлана наслаждается отпуском. Вместе с ней на греческом курорте отдыхают дочки: двухлетняя Тильда и девятилетняя Евангелина. Малышка Тильда заметно подросла. Певица по-прежнему не показывает в соцсетях ее лица и не рассказывает, кто отец девочки. Ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Лобода их не опровергает, и даже наоборот, всячески подогревает. Возможно, когда Тильда станет постарше, и Светлана перестанет ее скрывать, поклонники, наконец, решат: похожа девочка на солиста Rammstein или нет.

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мечты, которые стали реальностью
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Правда, в отпуске рядом со Светланой засветился совсем другой мужчина. Лобода запечатлела себя на пляже в компании грузинского модельера Анзора Тетрадзе (Биччолы). Видео певицы в обнимку с ним появилось в Инстаграме Светланы. «А как же Тиль?», - тут же отреагировали подписчики ее странички. – «Это новый жених?» Светлана, как всегда, хранит молчание и не реагирует на слухи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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