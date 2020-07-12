«Бывший муж кусает локти»: Анфиса Чехова сфотографировалась в одних трусиках

Анфиса Чехова нередко балует подписчиков своего Инстаграма снимками в бикини или в нижнем белье. Женственные формы 42-летней телеведущей неизменно вызывают восхищение как у мужской части ее подписчиков, так и у женской. В этот раз Анфиса решила зайти чуточку дальше и опубликовала на своей страничке фото топлесс. На снимке она стоит спиной к камере и смотрит в окно. Из одежды на Чеховой – только трусики. «Красавица!», «Такая сексуальная!», «Повезло людям на улице!», «Горячее фото!» — немедленно отреагировали мужчины.

Волнующий снимок Анфиса сопроводила стихотворением собственного авторства. Строки о несчастной любви она адресовала неизвестному возлюбленному, оказавшемуся равнодушным и бессердечным. Подписчики телеведущей решили, что речь в стихотворении идет о ее бывшем муже Гураме Баблишвили, по которому Анфиса якобы до сих пор скучает. «Чувствуется, что вами прожито каждое написанное слово!», «Всегда, читая ваши стихи, думаю, что они адресованы вашему бывшему мужу», «Вы знаете, я почему тоже думаю о вашем бывшем муже, читая стихи», - пишут фолловеры в комментариях. Поклонники уверены: экс-супруг телеведущей сейчас наверняка кусает локти и жалеет, что потерял такую красивую женщину.

achekhova ***Я к тебе посылала свои корабли,ГружЕ нные чувством высоким.

Сама Анфиса, впрочем, не желает, чтобы ее творчество ассоциировали с бывшим мужем. Не выдержав потока комментариев о Гураме, Чехова довольно резко ответила одной из подписчиц: «Когда меня будут хоронить, лет в 100, надеюсь, вы тоже подумаете, что я умерла от тоски по своему бывшему мужу?».

Напомним, Анфиса рассталась с Гурамом Баблишвили в 2017 году. Телеведущая связал себя узами брака в 2015-м, но через два года развелась. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни – в Абхазии у него была вторая семья. К тому же его раздражал статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании восьмилетнего сына, в его Инстаграме часто появляются снимки Соломона.

- Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: голая, услужливая и в наморднике, - пошутила как-то Анфиса, опубликовав в Инстаграме пляжный снимок, на котором она позирует в бикини и в солнцезащитной маске. - Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: «Да, мой господин». Не знаю почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю, почему я всё время этому сопротивляюсь? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом.

gurambablishvili Бывший муж Анфисы Гурам Баблишвили с сыном Соломоном

После развода рядом с Анфисой так и не появилось постоянного спутника. Одно время ходили слухи о ее романе с ведущим программы «Адская кухня» Эдуардом Демченко. Эдуард и Анфиса вместе отдыхали на Мальдивах и в Абу-Даби, причем во втором путешествии их сопровождал сын телеведущей Соломон. Однако насколько близкие отношения их связывали, ни Анфиса, ни Эдуард не рассказывали.