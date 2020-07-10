Тайна перевала Дятлова: Уникальные документы и свидетельства

В пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда» пройдет пресс-конференция, посвященная тайне гибели 9 лыжников в 1959 году на Северном Урале.

Перевал Дятлова: новые сенсационные факты.В субботу, 11 июля, в редакции КП пройдёт пресс-конференция, посвящённая тайне перевала Дятлова. Будут представлены новые уникальные документы и свидетельства! Мы специально заранее не афишируем имя главного спикера, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны гибели 9 лыжников на Северном Урале.

Есть более 70 версий случившейся трагедии, но ни одна из них не приближает нас к истине. Восемь лет журналисты «Комсомольской правды» проводят расследование загадочной истории.

- Почему туристы покинули палатку и не вернулись к ней?

- Отчего вероятнее всего погибла группа Дятлова?

- Что скрывается за странными огненными шарами, которые наблюдали очевидцы в районе перевала?

- Откуда взялась радиация на одежде погибших ребят?

- О чем говорят тайные вдавленные надписи на книжках туристов?

- Были ли в районе перевала испытания ракетной техники?

- Что произошло с туристами возле кедра?

- Как и при каких обстоятельствах ребята получили жуткие переломы?

В субботу, 11 июля, в 12:00 новые уникальные документы и свидетельства представят:

- компетентный эксперт, профессионально занимающийся расследованием трагедии и имеющий доступ к секретным архивам,

- писатель Николай Андреев, автор книги «Тайна перевала Дятлова»,

- врач-судмедэксперт Эдуард Туманов.

Мы специально заранее не афишируем имя главного спикера, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны перевала Дятлова.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru.

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Перевал Дятлова: что случилось на самом деле с группой туристов

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова.

За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор (подробности)