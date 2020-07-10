2020-07-10T10:38:08+03:00
Спорт

В биатлоне устранили президента: Владимир Драчев сложил полномочия главы СБР

В субботу должны состояться выборы нового руководителя. На этот пост остался единственный претендент – Владимир Майгуров
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Слухи об отставке Владимира Драчева появились накануне.Фото:Михаил Терещенко/ТАСССлухи об отставке Владимира Драчева появились накануне.Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
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Интрига вокруг вопроса, кто будет спасать российский биатлон, практически уничтожена. Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России, который он занимал с 2018 года. 11 июля в Химках состоятся выборы нового главы СБР. Победить на них должен Виктор Майгуров – он единственный кандидат на освободившуюся должность.

Драчева попросили сосредоточиться на Госдуме

Слухи об отставке Владимира Драчева появились накануне. Еще неделю назад он собирался жестко сражаться за пост президента СБР на досрочных выборах, которые намечены на 11 июля. Но в четверг глава федерации отменил свою пресс-конференцию, а в биатлонном мире заговорили о том, что депутату Драчеву четко намекнули на то, чтобы он сосредоточился на своей работе в Госдуме.

Косвенно глава Союза биатлонистов это подтвердил в своем прощальном обращении. «Дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года», - написал Драчев в заявлении, опубликованном на сайте СБР.

Минспорта тепло проводило экс-президента

Первым с ним попрощалось Министерство спорта, и сделало это довольно тепло. «Несмотря на все трудности, возникавшие во время его двухлетнего руководства, Владимир Петрович стремился достичь положительных результатов в своей деятельности», - отметил министр спорта Олег Матыцин. Кажется, поддержка Минспорта – то немногое, с чем Владимир Драчев мог пойти пойти на досрочные выборы.

Два года его правления в СБР оказались беспокойными. Особых результатов не было, итальянская полиция прямо на чемпионате мира ворвалась с обысками к лидеру сборной России Александру Логинову, а внутри СБР то и дело вспыхивали конфликты – то финансовые, то кадровые. Накопились огромные долги – под 1 миллион евро. В результате генеральный партнер федерации приостановил финансирование.

Связка с Якушевым

В СБР беспокойно во многом потому, что Союз биатлонистов России больше похож на парламентскую республику. Президент управляет им не лично, а вместе с девятью членами правления. Владимир Драчев в последнее время часто с ними конфликтовал. За что, видимо, и поплатился своим постом. Новому президенту придется непросто – в правлении могут остаться сторонники Драчева.

В субботу уже ничего не может помешать Виктору Майгурову возглавить СБР. Два года назад он проиграл выборы Драчеву, но теперь остался единственным кандидатом. Первым делом Майгуров обещал предложит создать Попечительский совет СБР. Возглавит его, скорее всего, министр строительства Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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