2020-07-10T11:17:27+03:00
Спорт

Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов 10 июля 2020: как пройдет и где смотреть прямую онлайн-трансляцию

Будет решена судьба поединков, которые не были доиграны до наступления паузы из-за коронавируса и остальных команд на жеребьевке плей-офф Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Жеребьевка решит судьбу "Ювентуса" и других участников плей-офф турнира.Жеребьевка решит судьбу "Ювентуса" и других участников плей-офф турнира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 10 июля, в швейцарском городе Ньон в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов нынешнего сезона. Четыре клуба уже прошли в четвертьфинал. Это - "Аталанта" (Италия), "Лейпциг" (Германия), ПСЖ (Франция), "Атлетико" (Испания). Кроме того, будут определены участники четвертьфиналов по итогам четырех поединков:

"Челси" (Англия) / "Бавария" (Германия)

"Наполи" (Италия) / "Барселона" (Испания)

"Реал" (Испания) / "Манчестер Сити" (Англия)

"Лион" (Франция) / "Ювентус" (Италия).

Сегодня, 10 июля, проведут три жеребьевки. Это - четвертьфинал, полуфинал (для четвертьфинальных пар) и жеребьевка финала, чтобы определить номинальных хозяев финального поединка.

Матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа. А после чего с 12 по 23 августа пройдут в Португалии поединки восьми лучших клубов в Лиге Чемпионов. Финал намечен на 23 августа. Он пройдет на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне.

Прямую онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов можно будет увидеть на телеканале "Матч ТВ" и сайте УЕФА, начиная с 13:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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