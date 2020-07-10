Реализация Акции «Вода России» за 2020 год

Каждый год в уборках участвуют не только жители районов и представители Минприроды, но и кадеты, сотрудники коммерческих предприятий, егеря, представители Всероссийского общества охраны природы, юннаты и активисты молодежных общественных движений, школьники, студенты, депутаты.

Сбор отходов осуществляется как с берегов и поверхности воды, так и со дна водоемов. «Подводные» субботники организуются при участии профессиональных драйверов и волонтеров на сапбордах и лодках.

Большую часть отходов составили последствия отдыха горожан – стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, крышки и пластик, бумажные салфетки, пачки из-под сигарет, упаковки из-под чипсов, обертки и стекло. Среди найденных «сокровищ» - порванные рыболовные сети, куски колючей проволоки, двигатели машин, остатки легкового автомобиля, автобусная дверь, неисправное детское удерживающее кресло, огнетушитель, коляска, дверца от духового шкафа.

Особое внимание регионы уделяют раздельному сбору мусора и возможности полной утилизации отходов. Так в Новосибирской области используют мешки для мусора, сделанные из переработанного пластика. В Челябинской области мусор сортируют по фракциям и маркируют мешки с отходами, чтобы пластик не смешался с металлом и органикой.

Первая масштабная уборка состоялось 25 января в Челябинской области в местах крещенских купаний

В 2020 году организаторы отошли от традиционного графика проведения акции в период с мая по октябрь. Первая масштабная уборка состоялось уже 25 января в Челябинской области в местах крещенских купаний. В целом добровольцы собрали порядка 1 500 кг отходов.

Необычная акция была проведена в конце февраля в рамках фестиваля скорости «Байкальская миля» на льду озера Байкал. На мероприятии устанавливаются рекорды скорости на модифицированных автомобилях, мотоциклах, баггах, снегоходах, аэролодке и вертолете. Фестиваль прошел под девизом привлечения общественного внимания к экологическим проблемам региона и сохранению экосистемы Байкала. Помимо расчистки береговой линии после завершения соревнований, организаторы не допускали несанкционированных выездов на лед.

А 5 июня субботники одновременно проходили в 10 регионах страны, в том числе, в Татарстане

«Для нас было принципиально важно организовать мероприятия по уборке сразу после завершения соревнований. Если мусор вовремя не убрать, то он сначала вмерзает в лёд, а когда тот начинает таять — опускается на дно водоёмов, загрязняя их», - объяснил директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Сергей Будилин.

5 июня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды, волонтеры Всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России» приняли участие видеоконференции с участием Владимира Путина. Субботники одновременно проходили в 10 регионах страны: Татарстане, Санкт-Петербурге, Карелии, Башкортостане, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Рязанской, Курской и Калужской областях.

Рекорд по количеству участников акции на одном мероприятии поставлен в Ингушетии, где за один день по всей республике 12 марта вышло около 4 000 человек. Напомним, что Ингушетия стала самым активным участником акции «Вода России» в 2019 году, где из 497 393 общей численности населения вышло на уборку 144 600 человек.

До конца года с июля по октябрь по России запланировано провести еще 4 000 мероприятий.