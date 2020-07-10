Диетолог — о феноменальном похудении Максима Фадеева: «Он вводит людей в заблуждение и берет грех на душу. Зачем?»

На днях интернет взбудоражили новости от продюсера Максима Фадеева — он заявил, что безо всяких специальных диет и таблеток сбросил 100 килограммов лишнего веса. И опубликовал фото, на котором уменьшился вдвое и поместился в одну штанину шорт. Артист сказал, что ничего особенного не делал — просто пил горячую воду по утрам и отказался от вредной пищи. «КП» попросила звездного врача-диетолога, доктора медицинских наук Алексея Ковалькова (основателя «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова») прокомментировать тезисы Фадеева, чтобы понять — такое вообще возможно?

Фадеев: «У всех диетологов есть методики, которые стоят больших денег. Та методика, которую напишу я, не предполагает таблеток и никаких специальных мучений».

Ковальков: «Я очень сильно сомневаюсь, что Максим стал бы влезать в тему, в которой совершенно ничего не понимает, без помощи специалистов. Ну он что, враг себе? Очень и очень богатые люди — а я думаю доходы Фадеева исчисляются миллионами долларов — имеют доступ к лучшим клиникам, лучшим врачам. И, конечно, обращаются к их помощи. Нельзя взять просто так и без консультаций похудеть на сто килограммов. Это нонсенс. Похудеть при грамотной работе врачей, конечно, можно. У нас в клинике есть такие примеры. За год — 100 килограммов, почему нет? Вот только перед этим человек сдает полный спектр анализов, проходит врачей, УЗИ, ЭКГ, кучу исследований, а потом с ним работают диетологи, косметологи, эндокринологи, массажисты и психологи. Это целый комплекс серьезной работы — инъекции, процедуры, консультации, генетические исследования, анализ состава тела и даже волос, а не просто диета».

Ф.: «Диета предполагает определенное количество воды определенной температуры и определенных продуктов, которые вы будете есть, ни в чем себе не отказывая».

К.: «В начале обращения Максим говорит, что в еде себя ограничивать не стоит, но завершает тем, что все-таки придется отказаться от нее. Очевидное противоречие. Бороться надо не с весом — следствием, а с причиной — гормональным сбоем или другими проблемами организма. Ожирение — это болезнь, классифицированная ВОЗ. Лечить ее должны врачи. Все, кто занимаются самолечением, плохо заканчивают. Люди пробуют за свою жизнь 10 видов диет, но похудеть никак не удается. Неужели непонятно, что причина совсем в другом? Не в типе питания»

Максим Фадеев заявил, что безо всяких специальных диет и таблеток сбросил 100 килограммов лишнего веса.Фото: СОЦСЕТИ

Ф.: «Сейчас меня уговаривают проводить тренинги [по похудению]. Возможно, я буду читать лекции для людей, которые зависимы от еды»

К.: «Зачем Максим так себя унижает? Великолепный музыкант, талантливый композитор скатится до каких-то онлайн-курсов по похудению, как блогерша из инстаграма? Для чего ему это нужно? Я никак не могу понять. Очевидно, что с ним работала целая группа врачей. Я бы на его месте поступил по-мужски — или бы назвал их имена, или просто поблагодарил бы за работу. Но никак не стал бы приписывать себе их заслуги. Это странно»

Ф.: «Как сказал мне один очень хороший врач: «У тебя что-нибудь болит? Если нет, то все». Болезнь — это тогда, когда болит»

К.: «Во-первых, ни один профессиональный врач такого никогда в жизни не скажет. А, во-вторых, мы знаем массу случаев, когда люди живут с запущенной стадией онкологии и даже ничего не подозревают об этом. А потом вдруг умирают»

Ф.: «Для этого [кардинального похудения] ничего не нужно. Просто сдать анализы. Если с гормонами все нормально, считайте, что вы похудели».

К.: «Значит, все-таки он сдавал анализы. Следовательно, обращался в одну из клиник. Или где он мог это сделать на Бали? Есть ощущение, что Максим многое недоговаривает. Посмотрите на фото. После похудения на 100 килограммов у него должно было остаться порядка 18 килограммов лишней кожи. Куда она ушла? Вы видите жировой фартук? В районе живота, бицепса или трицепса? Тогда куда ушла кожа? Видимо, была операция. Любой косметолог это понимает. На коже должны остаться следы от надрезов, которые скрыты.

Хорошо, что он хотя бы призывает сдавать анализы. Пусть люди их сдают! Потому что многие могут побежать худеть по его методике на водной диете и нанести организму непоправимый урон. Это могут быть люди с сахарным диабетом, онкологией и так далее. К такому нужно относиться очень аккуратно. Как публичное лицо, к которому прислушивается огромное количество людей, он несет гигантскую ответственность. И берет грех на душу. Зачем? Ну, все же знают, что в Москве есть несколько клиник, которые занимаются коррекцией веса. И множество звезд туда обращаются — артисты, музыканты, высокопоставленные и просто обеспеченные люди, даже первые лица иностранных государств! Лечат их в специальных коттеджах — с врачами, охраной, под пристальным присмотром на закрытой территории. Но разве кто-то из них потом хоть раз признался, что похудел в клинике Алексея Королькова или Маргариты Королевой? Нет, конечно. Все худели «сами». Нет, мы не жалуемся, мы получаем за это деньги. Но не стоит вводить в заблуждение подписчиков — это просто опасно для их здоровья»

Ф.: «Не слушайте никаких диетологов. А то меня уже закопали. Я похудел на 100 килограммов за год. В месяц по восемь килограммов. Это считается приличной цифрой»

К.: «Я не буду говорить, может ли вызвать подобное похудение проблемы с почками и спровоцировать другие заболевания у Максима. Это было бы неэтично. Подчеркну, с большой теплотой и любовью отношусь к его творчеству — он блестящий композитор. Но в данном случае немного лукавит. Уверен, что делает это не злонамеренно».

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