2020-07-10T12:44:51+03:00
Происшествия

"Убийство двух и более лиц....": Сергею Фургалу предъявлено обвинение

Губернатору Хабаровского края грозит пожизненное лишение свободы
Василиса НИКОЛАЕВА
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в зале СудаГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в зале СудаФото: Иван МАКЕЕВ
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С минуты на минуту в Басманном суде Москвы губернатору Хабаровского края будет избрана мера пресечения. Следствие просит арест.

Стало известно, какие статьи УК легли в основу уголовного дела против Сергея Фургала. Именно статьи, во множественном числе.

Статья 30 часть 3 “Приготовление к преступлению и покушение на преступление”. Статья 33 часть 3 “Виды соучастников преступления. Организатор преступления”. Статья 105 часть 2 УК РФ “Убийство двух и более лиц”.

С такими статьями не исключено, что Сергей Фургал может получить пожизненный срок. Однако, как сообщил один из членов ОНК, проверивший вчера условия содержания губернатора в ИВС, Фургал ни в чем не сознался и считает себя невиновным.

Напомним, что губернатора задержали вчера утром (по Хабаровскому времени) прямо у входа в здание администрации Края.

Сергей Фургал в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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