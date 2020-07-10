Муж и жена защитили от погромщиков памятник архитектуры, а сейчас их обвиняют в «расизме»

Семейная пара американских адвокатов из Сент-Луиса покорила весь мир. Когда возбуждённая толпа демонстрантов подошла к их поместью, Марк Маккласки взял в руки винтовку, его жена Патриция — пистолет. И вышли навстречу протестующим, защищая свой дом. Те, увидя оружие, предпочли отдать память Джорджу Флойду (убитому полтора месяца назад темнокожему, из-за которого начались массовые беспорядки и погромы) в каком-нибудь другом месте.

Реставрация длилась почти 30 лет.Фото: Twitter.com

Дом этот — национальное достояние не хуже нашего Петродворца. Особняк, которым сейчас владеет семья Маккласки, 120 лет назад принадлежал дочери первого американского пивовара Адольфуса Буша по имени Анна. Девушка из высшего общества свила себе гнёздышко в стиле Возрождения. Да так, что вышло не худе, чем в Италии. Вход — копия дворца Медичи во Флоренции. Напольные вазы — из Ватикана. Внутри — органный и бальный залы. Здесь (прямо как Наташа Ростова!) танцевала на первом балу дочь Анны Буш — 16-летняя Одри.

Но богатство уходит так же легко, как приходит. В Великую депрессию семья Анны разорилась и вынуждена была продать дом. Десятилетиями он тихо разрушался. Следующие хозяева не понимали исторической ценности, распродали антикварную мебель, испортили паркет из ценных пород дерева, замазали лепнину. Так и хочется добавить: называя всё это «евроремонтом».

Потом, как в американской сказке, случилось чудо. В конце 80-х особняк купила чета Маккласки. Молодые адвокаты влюбились в дом и решили его отреставрировать. Помогла им сама 90-летняя Одри Буш — предоставила фотографии с изначальными интерьерами, списки антикварной мебели и аксессуаров.

Адвокаты собирались завещать жемчужину архитектуры местным властям и сделать здесь музей.Фото: Twitter.com

Реставрация длилась почти 30 лет. И стала настоящим подвигом. Марку и Патриции удалось расчистить деревянные панели от краски с «евроремота», восстановить орган и лепнину, собрать распроданные предметы интерьера по антикварным магазинам. К тому моменту, когда дом получил новую жизнь, адвокатам было уже под 60.

Но теперь у четы - новая напасть: даже отстояв чудо-дом, они столкнулись с угрозой расправы от «демократических демонстрантов». Все обращения в полицию ничем не закончились. Напротив, окружной прокурор грозит возбудить уголовное дело против американцев… за угрозу оружием мирным протестующим. Хотя, казалось бы, оно в этом штате разрешено. Но не когда ты против «демократов».

Охранные компании, куда обращались Маккласки, тоже отказались помочь им, советуя покинуть дом. Адвокаты так бы и сделали — они собирались завещать жемчужину архитектуры местным властям и сделать здесь музей. Но в Америке «поколения Флойда», похоже, национальное достояние не нужно. Ведь этот дом, по мнению толпы, построили «белые расисты». А значит — его надо сжечь. Во имя борьбы с мифическими «белыми привилегиями».