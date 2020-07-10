"В данный момент уже, наверное, работал губернатором": Сергей Фургал отвечает на вопросы суда
Все еще действующий губернатор одного из крупнейших регионов страны Хабаровского края Сергей Фургал, все в том же деловом, синем костюме, в котором собирался вчера в Хабаровске на работу, сегодня утром уже в “аквариуме” (стеклянная камера для подозреваемых в залах суда). Чуть больше суток назад он явно и не подозревал, что следующим утром окажется здесь, в Басманном суде Москвы. Следствие вышло с ходатайством об аресте подозреваемого, сроком на 2 месяца до 9 сентября 2020 года.
Губернатор как-будто немного стеснялся камер. Но в то же время пытался улыбаться и выглядеть дружелюбным. Хотя видно было, что нервничает.
Отвечая на вопрос судьи о месте работы ответил:
- В данный момент уже, наверное, работал губернатором Хабаровского края.
Сергей Иванович немного растерялся, когда его спрашивали про то, есть ли у него кто-нибудь на иждивении.
- Я устал, длительный перелет был. Извините. Сколько лет Антону (сыну - ред). 29 получается. Но я ему помогаю, он еще не достаточно зарабатывает. Учится в РАНХиГС, только в Хабаровске.
Второму сыну, как выяснилось, 20 и он тоже студент. Еще есть приемная дочь 1989 года рождения.
- Есть хронические заболевания?
- Да, ваша честь. Бронхит, аллергия на некоторые медпрепараты и латекс. Еще была операция на легком.
После оглашения формальных вопросов суд вынес решение все дальнейшие слушания проводить в закрытом режиме, так как губернатору "могут угрожать". На что Фургал возразил:
- Лично я не вижу никакой угрозы для себя. Тем более здесь, на скамье подсудимых. Оставлю это решение на усмотрение суда.
Напомним, что губернатора Хабаровского края задержали чуть больше суток назад прямо у здания администрации края. Сразу же самолетом доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям: “Приготовление к преступлению и покушение на преступление”, “Виды соучастников преступления. Организатор преступления”, “Убийство двух и более лиц”. Свою вину Фургал не признает.
Сергей Фургал в зале суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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