2020-07-10T13:35:00+03:00
Происшествия

"В данный момент уже, наверное, работал губернатором": Сергей Фургал отвечает на вопросы суда

В Басманном суде Москвы выноситься решение о мере пресечения губернатору Хабаровского края, обвиняемому по особо тяжким статьям УК РФ
Василиса НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Губернатор как-будто немного стеснялся камер. Но в то же время пытался улыбаться и выглядеть дружелюбным.Губернатор как-будто немного стеснялся камер. Но в то же время пытался улыбаться и выглядеть дружелюбным.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Все еще действующий губернатор одного из крупнейших регионов страны Хабаровского края Сергей Фургал, все в том же деловом, синем костюме, в котором собирался вчера в Хабаровске на работу, сегодня утром уже в “аквариуме” (стеклянная камера для подозреваемых в залах суда). Чуть больше суток назад он явно и не подозревал, что следующим утром окажется здесь, в Басманном суде Москвы. Следствие вышло с ходатайством об аресте подозреваемого, сроком на 2 месяца до 9 сентября 2020 года.

Губернатор как-будто немного стеснялся камер. Но в то же время пытался улыбаться и выглядеть дружелюбным. Хотя видно было, что нервничает.

Отвечая на вопрос судьи о месте работы ответил:

- В данный момент уже, наверное, работал губернатором Хабаровского края.

Сергей Иванович немного растерялся, когда его спрашивали про то, есть ли у него кто-нибудь на иждивении.

- Я устал, длительный перелет был. Извините. Сколько лет Антону (сыну - ред). 29 получается. Но я ему помогаю, он еще не достаточно зарабатывает. Учится в РАНХиГС, только в Хабаровске.

Второму сыну, как выяснилось, 20 и он тоже студент. Еще есть приемная дочь 1989 года рождения.

- Есть хронические заболевания?

- Да, ваша честь. Бронхит, аллергия на некоторые медпрепараты и латекс. Еще была операция на легком.

После оглашения формальных вопросов суд вынес решение все дальнейшие слушания проводить в закрытом режиме, так как губернатору "могут угрожать". На что Фургал возразил:

- Лично я не вижу никакой угрозы для себя. Тем более здесь, на скамье подсудимых. Оставлю это решение на усмотрение суда.

Напомним, что губернатора Хабаровского края задержали чуть больше суток назад прямо у здания администрации края. Сразу же самолетом доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям: “Приготовление к преступлению и покушение на преступление”, “Виды соучастников преступления. Организатор преступления”, “Убийство двух и более лиц”. Свою вину Фургал не признает.

Сергей Фургал в зале суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбитый летчик или хозяин Красноярска: почему авторитета 90-х Толю Быка арестовали только сейчас

Арест этой весной Анатолия Быкова — бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода и депутата наделал много шума. Все вспомнили лихие ельцинские времена, когда имя Быкова гремело на всю страну как персонажа бандитских разборок и битв олигархов. Почему за грехи тех лет его взяли только сейчас? Корреспонденты «КП» отправились за разгадкой в Красноярск (подробности)

ЕЩЕ КОЛОНКА АВТОРА

Стал 13-м: Сколько губернаторов арестовали до Фургала

“КП” вспоминает коллег главы Хабаровского края, угодивших на нары (подробности)

Что известно о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала: главное

Против главы региона возбудили дело об организации заказных убийств (подробности)

КСТАТИ

Жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: что известно о супруге задержанного главы региона

Жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова закрыта от публики. Пожалуй, единственный раз, когда Сергей Иванович вышел в свет с супругой – торжественная церемония вступления в должность главы края. Именно тогда нашим коллегам удалось сделать редкое фото супружеской четы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Видео отправки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву опубликовал СК
Губернатора Хабаровского края везут на очную ставку в Москву. Сергея Фургала ждет «встреча» с бывшим партнером по бизнесу, задержанным в конце 2019 года по подозрению в убийствах [видео]
«Коньяк закусывали красной икрой, пока тело Ещенко лежало в соседней комнате»: Свидетель раскрыл подробности вечеринки у Соколова после убийства аспирантки
Экс-доцент обсуждал Наполеона с коллегой и военным моряком - капитаном 2 ранга, пока труп возлюбленной остывал у них за стеной [видео]
Новости 24
Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса
Против Порошенко возбудили еще четыре дела
«Роскосмос» направил спецборт с медиками на Байконур из-за вспышки коронавируса
Пандемия отступает: в сентябре Сочи примут российский этап гонок «Формула 1»
В ВОЗ назвали условия для возвращения к ограничениям из-за коронавируса в России
Адвокатов по делу Михаила Ефремова подозревают в нарушение этики
Не запрещать участникам ЕГЭ приносить еду и воду предложили в Роспотребнадзоре
Украина подозревает Россию в желании выйти из минских соглашений
Китай обнаружил коронавирус на упаковках креветок из Эквадора
Медведев: Россию беспокоят случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии
Эксперты: пандемия очистила воздух, но ненадолго
Член церковного суда прокомментировал лишение сана отца Сергия
Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи в сентябре
Евросоюз выступил против возобновления смертной казни в США
Лавров: Япония не отвечает на предложение России заключить мирный договор
Аналитик оценил перспективу увеличения цены нефти до 100 долларов
Глава Службы внешней разведки прокомментировал дело Сафронова
Судьба СНВ-3 предрешена: Лавров сообщил об отказе США продлевать договор
В России запустили пилотную программу бюджетных путешествий внутри страны
Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Китая
Лавров сообщил о рисках ядерного противостояния
Тренер клуба «Знамя Труда» рассказал, как спас юного вратаря после удара молнии