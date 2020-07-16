Пенсия: инструкция по применению

Около двух лет назад в пенсионную систему России были внесены изменения, которые вместе с повышением возраста выхода на пенсию (пока на полгода) принесли повышенную индексацию пенсионных выплат - почти в два раза выше инфляции - и льготы людям предпенсионного возраста. Напоминаем основные цифры и факты, рассказываем о нововведениях.

КАКИЕ ПЕНСИИ БЫВАЮТ В РОССИИ

• Страховая пенсия по старости

Ее получают порядка 40 млн человек. Это основной вид пенсии. Она назначается тем, кто достиг пенсионного возраста и заработал минимальный стаж и минимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В 2020 году эти требования составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Они будут расти в ближайшие несколько лет. Минимальный стаж поднимется до 15 лет к 2024 году, а число пенсионных коэффициентов - до 30 к 2025-му.

! Есть страховые пенсии по инвалидности и потере кормильца. Они назначаются нетрудоспособным лицам вне зависимости от стажа и числа пенсионных коэффициентов.

• Пенсия по государственному обеспечению

Назначается бывшим госслужащим, космонавтам, летчикам-испытателям, «чернобыльцам», а также сиротам и инвалидам детства. Кроме того, одна из разновидностей пенсии по гособеспечению - социальная пенсия по старости. Она назначается на пять лет позже стандартного пенсионного возраста. Ее получают те, кто по тем или иным причинам не смог накопить минимальный стаж и число пенсионных коэффициентов.

• Накопительная пенсия

Формируется в основном у россиян 1967 года рождения и моложе. С 2014 года ежемесячные отчисления в накопительную часть пенсии были приостановлены. Но на счетах остались накопленные средства. Они продолжают инвестироваться и приносить доход. При выходе на пенсию из этих денег будет выплачиваться дополнительная пенсия: единовременно, в течение определенного срока или пожизненно.

ВОПРОС/ОТВЕТ

• Что сделать, чтобы получить право на страховую пенсию?

Необходимо сочетание трех факторов:

• Минимальный стаж;

• Минимальное число пенсионных коэффициентов;

• Достижение пенсионного возраста.

• Каков порядок назначения?

Он носит заявительный характер. Чтобы начать получать страховую пенсию, нужно обратиться в местное отделение Пенсионного фонда, многофункциональный центр или самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. На последний способ сегодня приходится более 70% заявлений. По большинству электронных заявлений пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно - на основе данных, которые переданы работодателями в Пенсионный фонд. Удаленно можно выбрать и способ доставки пенсии.

• Как увеличить пенсию?

Если не обращаться за пенсией после достижения пенсионного возраста, можно заработать повышенный коэффициент, который сохранится до конца жизни. К примеру, если отложить выход на пенсию на 5 лет, она вырастет примерно на 40%, а если на 9 лет - вдвое. И это в дополнение к ежегодным индексациям.

• Кто может выйти на пенсию досрочно?

Всего в законе более 30 категорий, у которых есть право получать пенсию досрочно. Полный список можно посмотреть на сайте ПФР. В основном это те, кто работает в тяжелых условиях или живет на Крайнем Севере. Но есть и социальные категории: многодетные матери и работники с большим стажем (37 лет для женщин и 42 года для мужчин).

СПРАВКА «КП»

Страховая пенсия по старости складывается из двух составляющих: индивидуального вклада каждого работника - пенсионных коэффициентов, и солидарной части - гарантированной всем выплаты в фиксированном размере.

• Стоимость одного пенсионного коэффициента - 93 рубля;

• Фиксированная выплата - 5686,25 рубля.

К примеру, если к моменту выхода на пенсию человек накопил 100 пенсионных коэффициентов, то его пенсия составит 5686,25 + 9300 рублей = 14 986 рублей.

Количество коэффициентов зависит от официальной зарплаты. При доходе в 1 МРОТ начисляется чуть больше одного коэффициента. Всего в 2020 году можно заработать до 9,57 коэффициента, а с 2021 года максимальная сумма увеличится до 10.

ПРАВИЛА ИНДЕКСАЦИИ

Все виды пенсий в России (как и пенсионные обязательства перед будущими пенсионерами) увеличиваются раз в год. Но немного по-разному.

1 Индексация страховых пенсий неработающим россиянам происходит с 1 января. Раньше они увеличивались на величину инфляции за прошедший год, а сейчас - опережающими темпами. К примеру, в 2020 году рост составил 6,6%, а официальная инфляция за 2019 год - всего 3%. Такой же темп будет сохраняться до 2024 года. К этому времени средняя пенсия в стране должна составить 20 тысяч рублей.

! Минимальная пенсия неработающих россиян всегда не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися выплатами ниже этого уровня, будет установлена социальная доплата.

2 Социальные пенсии индексируются с 1 апреля. В 2020 году они выросли на 6,1%, в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионера.

3 Работающим пенсионерам индексация пенсии не производится. 1 августа каждого года им делается перерасчет пенсионных коэффициентов, заработанных за прошедший год. Но есть максимальная величина. Пенсия не может увеличиться более, чем на сумму трех пенсионных коэффициентов (в 2020 году - это 279 рублей).

! При прекращении трудовой деятельности страховая пенсия выплачивается с учетом плановых индексаций, имевших место в период осуществления работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

ВАЖНО ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Россиянам, которым осталось несколько лет до пенсии, полагаются льготы и меры социальной защиты. Право на них определяется индивидуально и может быть проверено через личный кабинет на портале es.pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru, а также в отделениях Пенсионного фонда России или МФЦ.

Федеральные льготы:

• Освобождение от имущественного и земельного налогов.

• Бесплатное профессиональное переобучение.

• Ежегодная бесплатная диспансеризация (2 оплачиваемых дня в году).

• Досрочный выход на пенсию (при отсутствии возможности для трудоустройства).

• Гарантия трудовой занятости (ответственность работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу по причине возраста).

• Повышенное пособие по безработице.

• Выплата накопительной пенсии.

Региональные льготы:

• Бесплатные лекарства

и проезд на общественном транспорте.

• Скидка на капремонт и услуги ЖКХ.

• Прочее.

Каждый субъект РФ устанавливает свои льготы, поэтому они могут отличаться в зависимости от места проживания.

Узнайте больше о своей пенсии в личном кабинете на портале Пенсионного фонда России es.pfrf.ru.

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