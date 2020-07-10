Россияне готовы простить коллегам плохие манеры и вредные привычки, но не лицемерие

Почему одни люди с радостью идут на работу, а другие еле ноги плетут? Дело в зарплате, возможности самореализоваться, ответят многие. А кому-то близко от дома. Все это так, но не менее важен еще и микроклимат в коллективе.

Сервис Работа.Ру выяснил, что больше раздражает жителей наших трудящихся в коллегах. Оказалось, что самой неприятной чертой россияне назвали обман и лицемерие, говорится в исследовании, предоставленном корреспонденту «КП». На втором месте антирейтинга — интриганы и сплетники. И не самое почетное третье место заняли те, кто не уважает чужой труд. Тех, кто слабоват в профессиональном отношении, тоже не особо жалуют.

Считается, что люди не любит ленивых и конфликтных — опрос показал, что все не так однозначно. Да, такие качества не очень популярны, но с ними многие коллеги готовы мириться.

Ну а какие черты вообще как бы и за грех не считаются? Как не удивительно, но это вредные привычки, дурные манеры и непунктуальность. Получается, ну, выпил человек на работе, кроет матом через слово, постоянно опаздывает — эка важность! Зато крепкий профи, не сплетник и не интриган — такого в коллективе уважают.

- Ничего удивительного, - прокомментировала для «КП» эти результаты психолог, консультант первых лиц российского бизнеса Мария Мелия. - Опоздания на службу — проблема начальника, а не коллег. Вредные привычки — головная боль в первую очередь для семьи. А вот когда тебя обманывают, о тебе сплетничают, неуважительно относятся к тебе и к тому, что ты делаешь, это касается человека непосредственно. Поэтому срабатывает здоровый эгоизм — человек хочет отгородиться от таких проявлений.

- А начальников что больше всего раздражает в сотрудниках?

- Раздражает необязательность. Когда сотрудник получил задание и не выполнил его. Невключенность в дела компании, безразличие. И не любят руководители нечестных подчиненных. Речь даже не только о серьезных проступках, связанных с финансами, например, но и о мелком обмане — когда люди что-то выдумывают, оправдывая свой промах. Руководители любят, чтобы подчиненный не создавал проблем и четко выполнял задания.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗДРАЖАЕТ В КОЛЛЕГАХ

Лицемерие и обман 40%

Сплетни и интриги 34%

Неуважительное отношение к чужому труду 33%

Непрофессионализм 32%

Безответственность 23%

Конфликтность 20%

Лень 15%

Узость кругозора 13%

Непунктуальность 9%

Плохие манеры 7%

Вредные привычки 5%

И только менее 3% участников опроса заявили, что у них «отличный коллектив без изъянов».

По данным портала Работа.ру, можно было выбрать несколько вариантов