На аукционе продали шашку Ельцина

Вы спросите, откуда у Бориса Николаевича боевое оружие? Ответ прост - подарили. Мы сильно удивимся, когда узнаем, что дарят высшему руководству страны. В своем время выставка подарков Сталину занимала большую часть экспозиции Политехнического музея. Чаще всего такие подарки уходят «в казну». Но порой попадают в продажу.

На он-лайн аукционе «12-й стул» было продано холодное оружие, подаренное Ельцину Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году ко Дню независимости России (так нелепо тогда назывался нынешний День России 12 июня).

Шашка Бориса Ельцина проданная за 190 тыс рублей. Фото: Он-лайн аукцион "12-й стул"

Вот аукционное описание лота: «Подарочная шашка в ножнах, с темляком и в футляре длиной 1001 мм, образца 1940 г., в деревянном ящике-ларце, выполненном из светлого дерева и выложенном изнутри фиолетовой тканью с петлями и замочками из позолоченной латуни, была изготовлена в 1992. Внутри - накладная металлическая пластинка с надписью: «Президенту России Борису Николаевичу Ельцину от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 12.06.92 г.». На верхней крышке – два симметричных латунных позолоченных диска с гербами Казахстана и Российской Федерации и живопись по дереву в виде дубовых ветвей».

Счастливчик, который теперь вооружен шашкой Ельцина заплатил владельцу 190 тысяч рублей. Кто выставил лот на продажу и кто его купил по правилам аукциона не разглашается.

Кроме того на аукционе продали коллекцию кремниевых ружей (украшенных инкрустациями из серебра и золота) изготовленных в Тифлисе и Дагестане в середине XIX века. Стартовая цена составляла 1, 2 млн. рублей, а ушла коллекция за 2,4 млн.