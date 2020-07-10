Адвокат Ефремова заявил, что будет защищать актера, даже лишившись адвокатского статуса

Сразу два адвоката по делу о ДТП Михаила Ефремова - защищающий интересы артиста Эльман Пашаев и представляющий интересы пострадавшей стороны Александр Добровинский - привлечены к дисциплинарной ответственности. Так юристов наказали за нарушение адвокатской этики.

- В отношении Пашаева и Добровинского возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ и Кодекса профессиональной этики адвоката, - рассказали в Федеральной палате адвокатов РФ.

Причем, обоих защитников уже предупреждали - мол, адвокаты слишком активно комментируют дело Ефремова, раскрывая адвокатскую тайну и "откровенно используя свою причастность к громкому делу для саморекламы".

- Это их право, - прокомментировал kp.ru решение палаты Эльман Пашаев. - Но я буду защищать интересы Михаила Ефремова, даже если меня лишат адвокатского статуса. Это не помешает мне участвовать в деле.

Между тем, защитник актера не скрывает, что ранее он трижды лишался статуса адвоката по жалобе оппонентов и готов к тому, что это случится и в четвертый раз.

- Это очень серьезно, ранее ФПА никогда не привлекала меня к ответственности, - признался kp.ru Александр Добровинский. - Комментировать это решение я буду, когда увижу документы. В таких случаях есть три санкции, вплоть до лишения статуса. Но в этом деле я, безусловно, буду идти до конца, несмотря на препятствия.

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