2020-07-10T14:56:40+03:00
Звезды

Адвокат Ефремова заявил, что будет защищать актера, даже лишившись адвокатского статуса

Эльман Пашаев и Александр Добровинский прокомментировали kp.ru решение Федеральной палаты адвокатов России
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Обоих защитников уже предупреждали - мол, адвокаты слишком активно комментируют дело Ефремова, раскрывая адвокатскую тайну и "откровенно используя свою причастность к громкому делу для саморекламы".Фото:Михаил Джапаридзе/ТАССОбоих защитников уже предупреждали - мол, адвокаты слишком активно комментируют дело Ефремова, раскрывая адвокатскую тайну и "откровенно используя свою причастность к громкому делу для саморекламы".Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Сразу два адвоката по делу о ДТП Михаила Ефремова - защищающий интересы артиста Эльман Пашаев и представляющий интересы пострадавшей стороны Александр Добровинский - привлечены к дисциплинарной ответственности. Так юристов наказали за нарушение адвокатской этики.

- В отношении Пашаева и Добровинского возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ и Кодекса профессиональной этики адвоката, - рассказали в Федеральной палате адвокатов РФ.

Причем, обоих защитников уже предупреждали - мол, адвокаты слишком активно комментируют дело Ефремова, раскрывая адвокатскую тайну и "откровенно используя свою причастность к громкому делу для саморекламы".

- Это их право, - прокомментировал kp.ru решение палаты Эльман Пашаев. - Но я буду защищать интересы Михаила Ефремова, даже если меня лишат адвокатского статуса. Это не помешает мне участвовать в деле.

Между тем, защитник актера не скрывает, что ранее он трижды лишался статуса адвоката по жалобе оппонентов и готов к тому, что это случится и в четвертый раз.

- Это очень серьезно, ранее ФПА никогда не привлекала меня к ответственности, - признался kp.ru Александр Добровинский. - Комментировать это решение я буду, когда увижу документы. В таких случаях есть три санкции, вплоть до лишения статуса. Но в этом деле я, безусловно, буду идти до конца, несмотря на препятствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Ефремов накопил долгов по налогам на 150 тысяч рублей

Кроме того, в суд поступил новый административный материал на актера (подробности)

"В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения": адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор

Тем не менее, артист пока не видит будущего после смертельного ДТП (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
Более 7000 человек стали участниками всероссийской акции #благодарямоейсемье
Собянин назвал условие, которое позволяет снимать ограничения в Москве
Собянин сообщил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в Москве
Мишустин поручил открыть в 2024 году трассу Москва—Казань
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Законопроект о запрете без суда забирать детей из семьи внесли в Госдуму
Трамп назвал виртуальное обучение ужасным в сравнении с очной формой
В Германии назвали Telegram главной платформой для правых экстремистов
Южнокорейцы выступили против торжественных похорон мэра Сеула из-за обвинений в домогательствах
Песков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее
Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса
Против Порошенко возбудили еще четыре дела