“У меня нет денег, но я хочу помочь, чем могу”: Как на “Щедром складе” в Пскове работает круговорот добра

Иногда, чтобы помочь нужно не так уж и много. Не миллионы. А, например, яркий ранец, собранный к школе. Или теплые ботиночки к зиме. Или запас продуктов, который хватит многодетной семье на пару недель. Уже больше 30 лет детям и их родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогает Псковский детский фонд.

На наши вопросы ответила заместитель председателя Псковского отделения детского фонда Юлия Колесова.

- Как появился “Щедрый склад”?

- Адресной помощью мы занимаемся с основания фонда, это одно из самых давних наших направлений. Раздаем вещевую и продуктовую помощь малообеспеченным семьям, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, воспитывающим детей-инвалидов. Благодаря полученному президентскому гранту мы оборудовали склад и теперь проводить акции стало гораздо удобнее.

Благодаря поддержке фонда президентских грантов удалось оборудовать склад Фото: предоставлено "Псковским Детским фондом"

Продолжают проходить акции “Вторая жизнь вещам”, вечеринки по обмену «Меняй-помогай». Впереди традиционная акция “Здравствуй, школа!” - дети из малообеспеченных семей получат школьные наборы, одежду и обувь. Узнают о нас люди через соцсети, от соседей, а в районах чаще всего - из центров социального обслуживания. Сотрудники центров выступают нашими волонтерами - в свободное от работы время сами развозят помощь, рассказывают о такой возможности, составляют акты - в чем нуждается семья, помогают написать заявление на помощь.

- Кто приносит помощь?

Вещи и продукты мы собираем благодаря прекрасным горожанам, которые знают о нас и много лет помогают. Сейчас, например, уже начали приносить школьные рюкзаки - многие жители помнят, что такие вещи лучше не выбрасывать, а отдать тем, кто в них нуждается.

Благодаря складу семья может одеться на целый год, а мама - не думать о таких тратах. Для них это огромная поддержка. Есть у нас и направление экстренной помощи - например, погорельцам. И здорово видеть, как в таких случаях люди всегда отзываются, приносят необходимые вещи. Например, у нас был очень трогательный случай, когда пожилая женщина бережно принесла пакет открытого чая. Она сказала: “У меня нет денег, но я хочу помочь, чем могу”. Мы благодарны, что становимся связующим звеном между людьми, которые хотят помогать и теми, кому нужна помощь.

У склада есть даже собственная мини-библиотека Фото: предоставлено "Псковским Детским фондом"

- Бывало, что люди, которым вы помогли - возвращались уже для того, чтобы помогать самим?

Наша гордость - студенты-выпускники детских домов, которым наши благотворители выплачивают стипендии. Они приходят помогать на складе: формировать наборы, грузить в поездки. Есть автоволонтеры - предприятия или просто жители, которые в личное время развозят помощь по отдаленным районам области. Есть мамы, которые помогают нам на благотворительных акциях. А на акции «Меняй-помогай» мамы могут приносить вещи, из которых выросли дети и меняться друг с другом.

- Отразилась ли как-то ситуация с пандемией на реализации проекта?

Например, по проекту мы планировали очные семинары для родителей с участием врачей, специалистов по воспитанию, но пришлось перенести их в онлайн. Фонд президентских грантов максимально понятно и быстро отреагировал на изменяющиеся обстоятельства. На вопросы отвечали оперативно и емко кураторы, было проведено несколько семинаров. Все было открыто, понятно и мы чувствовали большую поддержку.