"Эта хищница испортила ему жизнь": где и когда Мирослава Карпович закрутила роман с Павлом Прилучным

За страстным романом Павла Прилучного и Мирославы Карпович сейчас следит не только вся светская тусовка, но и поклонники артистов. В Сеть попали фотографии и видео совместного отдыха в Крыму звезды сериала "Мажор" с красавицей-актрисой, сыгравшей одну из главных ролей в ситкоме "Папины дочки". Влюбленные буквально светятся от счастья. Примечательно, что вместе с Павлом и Мирославой отдыхают и дети актера от брака с Агатой Муцениеце.

Роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович развивается бурно и стремительно. Они работают вместе, гастролировали и выступали со спектаклем "Косметика врага". О том, как актриса увела актера из семьи, рассказала театральный работник. "Когда я первый раз заметил, что Мирослава излишне внимательна к Павлу, глазам своим не поверил! Ручку так ему на грудь положит, и хохочет, хохочет, заливается". - откровенничает мужчина.

m1r0slava_karpovich Как здорово мечтать, а потом держать свою мечту в ладошках

Дальше - больше. Отношения Павла и Мирославы становились все ближе. После спектакля актер часто задерживался в гримерной, актриса тоже оставалась в театре. "Бушевали настоящие шпионские страсти, что только раздувало пламя их любви. А потом начались гастроли спектакля по городам и весям", - вспоминает собеседник.

Он также отметил, что, вероятно, Карпович, могла быть причиной развода Прилучного. "Эта хищница испортила ему жизнь", - цитируют инсайдера 7 Дней.

И вот теперь эффектная шатенка и звезда "Мажора" как семья отдыхают в Ялте. Судя по фото детки Павла нашли общий язык с его новой избранницей. Младшая дочка Прилучного буквально не отходит от актрисы.

bugevuge Павел и Агата в начале июня официально оформили развод

Напомним, о проблемах в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце заговорили в конце 2018 года. Тогда появилась информация, что актер якобы поднял руку на жену. Кроме того, сама Агата подливала масла в огонь, говоря о том, что Павлу нужно посетить психолога. «На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца», - делилась Муцениеце. В итоге в середине июня 2020 года артисты развелись. Прилучный живет в загородном особняке в Подмосковье, а Агата с детьми - в Москве в квартире. На алименты она не подавала.