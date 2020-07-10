Хабаровск в шоке: Мы губернатора выбирали, а теперь его хватают за башку?

«ПОТАЩИЛИ В МОСКВУ»

Хабаровск сейчас тих.

И даже романтичен.

Хрустальная мечта анархиста - полное безвластие. Губернатор Сергей Фургал увезен в Москву.

На Уссурийском бульваре опасливо жмутся друг к другу его соратники – вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр, председатель гордумы Михаил Сидоров и еще несколько пока верных Фургалу депутатов.

- Думаю, специально губернатора арестовали так жестко и неожиданно, чтоб он не успел подписать назначение исполняющего обязанности главы края, – восклицал Зюбр.

Оказывается, у ряда членов ЛДПР в крае сейчас идут обыски, а два депутата уже арестованы.

И странное дело. Получалось, целым субъектом федерации уже вторые сутки никто не руководит, а Хабаровску хоть бы хны.

Работает, живет, нежится под июльской жарой словно и не нужна ему вовсе власть эта...

Какая бы она там ни была. Хорошая, плохая.

Впрочем, народ местный, если приглядеться, зашевелился (хабаровский интернет уже сутки не может прийти в себя, задавая в пустоту бессмысленный вопрос – как можно вот так просто арестовать губернатора с 70-процентным рейтингом на основании дела 15-летней давности?!). И нехорошо задумался.

Кристаллизация задумчивых людей в Хабаровске пока незаметна. Она не тревожит ОМОН. И люди в штатском не кружат по хабаровским улицам в поиске добычи.

Просто одни спорят у подъездов. Другие перекуривают у офисов. Или, как рядом с моей гостиницей, сцепляются языками у парковки.

Там жесткий мат.

- Они (обнаглели), – сообщал один водитель другому, не уточняя кто. Хотя на Дальнем Востоке уверены, что знают кто во всем виноват. Центр..

- Да п... (а мне все равно), - зевал тот в ответ. - Фургал и так удивительно долго на свободе гулял. Говорили, через год посадят. А он полтора резвился. Ты чо, думал его вот так просто оставят?!

- Да нормальный же мужик. Я за него голосовал.

- Я тоже. А не х.. (не надо было). Видишь, что вышло? За башку взяли и как барана принародно потащили резать в Москву... Мол, выбрали, да?! А теперь смотрите, что мы с ним сделаем.

Рука омоновца на народом избранной голове...Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

«ГУБЕРНАТОРА ЗА БАШКУ»...

Сейчас это самая популярная фраза в Хабаровске.

Дальневосточный обидчивый фатализм.

Все понимают, что нет больше «народного губернатора Фургала». Что сейчас глупо кулаками после драки.

Хорошо если будет не пожизненное.

Но обида на Москву осталась. Нехорошая. Тихая.

И проявляется она так.

В разговорах - виноват ли Фургал в предъявленных ему обвинениях (организация убийств в 2004-05 годах) типичный хабаровчанин впадает в среднерусскую тоску. Мол, а черт те далекие времена разберет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789781" frameborder="0"></iframe> Суд по делу Фургала.В Басманном суде проходит заседание по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

А потом вдруг глухо:

- Он же три раза избирался в Госдуму! Его что все 15 лет спецслужбы не проверяли, и тут вдруг проверили?..

- Ну-у-у... – неопределенно пожимаешь плечами ты. – Всякое бывает.

И тогда истинный дальневосточник рявкнет:

- Ну, потянули в тюрьму. Хрен с вами. Коль вам так надо его упечь... Но зачем губернатора за голову хватать, унижать его?! Или вы (тут я для Хабаровска опасно начинаю олицетворять Москву) хотите этим нам, дальневосточникам, что-то сказать?

Эти видеокадры задержания Фургала сильно разозлили Хабаровск.

Таков местный характер. Как-то предыдущий губернатор Шпорт на встрече с Путиным имел слабость сказать - средняя зарплата в крае 80 тысяч рублей. Хотел впечатление на президента произвести.

А край вкрадчиво так, по-пацански спросил: «Чего ты сказал? 80?!»

И этот мелкий, по чиновничьи рассуждая, будничный обман, окончательно похоронил Шпорта в глазах избирателей... Потому что народ бесповоротно понял – не уважает. Страх перед людьми потерял. Боится только президента...

И тут те же грабли. Рука омоновца на народом избранной голове...

На типографском станке печатаются тысячи листовок «Я-мы Фургал!».Фото: СОЦСЕТИ

«ЭТО НЕ МЫ, ЭТО НАРОД»

Но Хабаровск конечно готов к капитуляции...

- Не собирается кворум, – грустно шепнул коллеге один из «бунтовщиков», спикер гордумы Михаил Сидоров. - Не хотят депутаты идти на заседание... Дома сидят. Отказываются.

- Так у всех ипотеки, жены, дети... - хмыкнул кто-то. – понятное дело.

- Как вы относитесь к несакционированным митингам в поддержку губернатора? – спросили журналисты у остатков старой хабаровской власти.

- Мы против нарушения закона! - дисциплинировано отвечают...

Но тут мне приходит фото из осведомленного источника – на типографском станке печатаются тысячи листовок «Я-мы Фургал!»

И сообщение: завтра будет несанкционированный митинг.

- Это не мы! – хором заявили элдэпээровцы. – Если что, мы против беззакония!

- А кто, если не вы?

- Народ. Люди... – вздыхают они с почти незаметной усмешкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789581" frameborder="0"></iframe> Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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