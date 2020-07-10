Обследования после коронавируса: пульмонолог рассказал, как проверить реальное состояние легких

Если человек перенес Ковид, дома или лечился в больнице, и потом опасается осложнений — есть ли тревожные признаки, которые могут сигнализировать об отдаленных последствиях болезни? Об этом мы спросили известного врача-пульмонолога, доктора медицинских наук, профессора РАН, заведующего кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Кирилла Зыкова.

КОВАРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВОЙ ИНФЕКЦИИ

- Основной симптом, который должен насторожить после выздоровления, в том числе спустя некоторое время — это одышка во время физической нагрузки, - поясняет профессор-пульмонолог. - Однако у новой инфекции есть коварная особенность. Нередко после болезни пациенты еще долго ощущают сильную слабость, утомляемость, и поэтому мало двигаются. В результате люди не чувствуют одышку не потому, что ее нет при физнагрузке, а потому, что самих нагрузок избегают из-за вялости и слабости.

Поэтому, чтобы понять, есть на самом деле одышка или нет, надо дать человеку физнагрузку. Это будет лакмусовой бумажкой, тестом. Попробовать такой тест можно элементарно: подняться по лестнице на несколько этажей.

ГЛАВНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- Конечно, теоретически причиной одышки может быть и слабость после перенесенной болезни, и долгое отсутствие движения. Но важно убедиться, что нет изменений в легких, - продолжает профессор Зыков.

- Что для этого сделать?

- Обратиться к врачу, чтобы назначили необходимые обследования. Прежде всего это компьютерная спирометрия. Она оценивает объем легких и скоростные показатели дыхания. И еще одно важнейшее исследование — определение диффузионной способности легких. Оно позволяет узнать, насколько эффективно кислород из окружающего воздуха попадает в кровь. По сути, это говорит о том, в какой степени после коронавирусной инфекции поражена альвеолярно-капиллярная мембрана.

На основании этих параметров можно точно установить, насколько полноценно легкие выполняют свою работу и в какой мере пострадала их функция.

- Насколько такие обследования доступны в обычных районных поликлиниках по всей стране?

- Компьютерная спирометрия это простое исследование, оборудование для него доступно в амбулаторно-поликлиническом звене. Если говорить об определении диффузионной способности легких, то оно доступно скорее в специализированных медицинских организациях пульмонологического профиля.

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Не злоупотребляйте КТ

- Кирилл Алексеевич, насколько актуальна после выздоровления компьютерная томография легких и как часто ее нужно делать?

- Ее необходимость определяется врачом индивидуально. Я призываю ни в коем случае не делать КТ самостоятельно, просто «на всякий случай». Не забывайте, что это не только потраченные деньги, но и дополнительная доза облучения. Так что сначала советуйтесь с врачом.

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