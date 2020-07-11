Зигзаги нашего правосудия: За изнасилование ребенка — оправдание, а за шлепок по попе ученице — 9,5 лет тюрьмы?

Только почему-то в одном конце страны за шлёпок по попе подростка учителю выносят приговор 9.5 лет строгого режима. А в другой - изнасилование отцом 1,5-годовалой дочери оправдывают. Что за ухмылки Фемиды такие, разбирались корреспонденты «Комсомолки».

ТАТАРСТАН: ПЬЕТ, БЬЕТ, «ЛЮБИТ»...

История из Татарстана вышла громкой. Ещё бы! Во-первых, оправдательный приговор у нас в России сам по себе сенсация. По статистике, таких принимают меньше 1%. И надо же, в этот самый 1% попал житель городка Бугульма 27-летний Сергей Кукушкин, который обвинялся ни много ни мало в сексуальном насилии над собственной 1,5-годовалой (!) дочерью.

Но может быть правоохранительные органы ошиблись. А суд гуманный и справедливый во всем разобрался?

Вот примерная картина произошедшего, которую «Комсомолка» смогла восстановить по материалам уголовного дела. Вечером 27 октября 2019 года Сергей был один дома с тремя детьми. Двое старших — 11-летний мальчик и 5-летняя девочка — дети его сожительницы Марии от первого брака. И младшая - совсем крошечная родная дочь Света. Сергей не работает, поэтому и сидел в тот вечер с детьми, пока Мария торговала в соседнем магазине пивом.

— Где-то часа в 4 дня мы с мужем немножко поспорили по телефону, — рассказала журналистам «КП» Мария. — Но не сильно, быстро помирились. Серёжа мне даже обед принёс на работу. А часов в 10 вечера позвонил и сказал, что произошла беда. Какая именно не объяснил. Когда я пришла домой, Светочка спокойно ползала по квартире. Ничего такого страшного. Муж объяснил, что менял ей памперс и нечаянно поцарапал, у него кольцо на пальце треснутое, вот острым краем и задел. Мы поехали в больницу, где врачи увидели у ребенка рану и сразу почему-то решили вызвать полицию.

Суд не усмотрел в действиях мужчины ничего подозрительного и оправдал его

НА НИЖНЕМ БЕЛЬЕ - КРОВЬ МАЛЫША

Но это сейчас Мария так говорит, а тогда, в первый день ее показания были другими. Муж сразу по телефону сказал ей, что у Светы сильное кровотечение. Он был очень напуган, его трясло, но скорую вызывать отказывался. Мария тоже запаниковала, тут же отпросилась с работы и помчалась к детям на такси.

Скорая приехала быстро, в материалах дела значится что фельдшер обратил внимание, что в доме много салфеток в крови и весь памперс - тоже. Малышку скорее повезли в больницу. Позже судмедэксперт напишет в своём заключении: «Травма нанесена в результате длительного воздействия тупым предметом». По заявлению матери возбудили уголовное дело по статье «Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней». Мария обвиняла в произошедшем сожителя.

В этот же вечером в дом с обыском пришли полицеские. Они изъяли все окровавленные салфетки, но следы крови обнаружили и на нижнем белье Кукушкина. А в его телефоне - ссылки на порно и видео инструкция с сайта китайских игрушек для взрослых - Сергей изучал, как использовать искусственную вульву. Естественно горе-отца тут же забрали в отделение. Казалось бы, все очевидно. Но дальше начались странности.

НАРУШАЛ ДОМАШНИЙ АРЕСТ И НИЧЕГО!

Не смотря на то, что следователь просил отправить Кукушкина в СИЗО, суд Бугульмы избрал домашний арест. Но подозреваемый должен был жить у отца, где и прописан и категорически не общаться с потерпевшими по делу — гражданской супругой и детьми.

Но как после выяснилось, плевал Кукушкин на суд и спокойно себе бегал к жене и детям. В материалах есть протокол: полицеские дважды приходили по адресу с проверкой, а подозреваемого дома не оказалось. Отец Кукушкина пояснил: «Он у сожительницы». Второй раз: «Пошёл домой отмечать день рождения дочери». Да и сам Кукушкин этого не отрицает. Следствие ходатайствует заменить ему домашний арест на реальный. Но ... суд это отклоняет даже без рассмотрения — нет оснований.

Тем временем Мария, помирившись с мужем, меняет показания. И так рьяно начинает защищать сожителя, что ее даже отстраняют от представления интересов пострадавшей дочери. В суде за девочку выступала опека. Выяснилось, что семья давно числился у них на учете, как неблагополучная.

Пока супруги налаживали свои отношения, шло следствие. Сергей ни в чем не сознавался, и продолжал утверждать, что нанёс травмы дочке, протирая её салфетками. Но и повторная медэкспертиза установила — такие травмы не могли появиться от салфеток. Допросили старшего брата. Мальчик сказал, что увидел как папа менял сестре подгузник и делал ей больно. Но добавил, что вообще Света всегда плачет когда ей меняют памперс.

Кукушкин прошёл и психиатрические экспертизы. В их заключениях написано: «Расстройство личности, легкая умственная отсталость, алкоголизм». Но не смотря на это: «Склонности к педофилии не обнаружено. Опасности для обществе не представляет».

СМОТРЕЛ ПОРНО? ЭТО НОРМАЛЬНО...

Вот такие материалы ложатся на стол Бугульминского горсуда в мае 2020-го. Горе-отец в процессе даже признаётся: «Да, с женой поругался. Психанул и поранил ребёнка». И суд такое объяснение принимает. Интерес к порно-сайтам у обвиняемого судья тоже посчитал нормальным для взрослого человека, признаков педофилией же нет. Тем более что сожительница Мария подтвердила — да смотрят вместе с мужем фильмы для взрослых. А кто не смотрит-то?

И в итоге ... суд снимает Кукушкина все обвинения. Мало того, оставляет за ним право требовать компенсацию от государства за необоснованное уголовное преследование. Прямо из зала суда Кукушкина идёт к жене и детям. Собственно, в последнее время сожители уже и не скрывали, что опять живут вместе.

Такой приговор стал шоком для всей страны. И апелляция прокуратуры на приговор отправляется в Верховный суд Татарстана.

- Да, пускай обжалуют, я не брось. Я за себя все знаю. За меня тоже все знают, – прокомментировал «КП» решение гособвинителей Сергей Кукушкин.

Заседание по апелляции состоялась 3 июля. К тому моменту уже вся страна гудела и обсуждала это дело. В интернете создали петицию, требуя разобраться, что это за приговор такой? А по Казани прошёл слух, что и эта инстанция собирается оправдать Кукушкина. Но Верховный суд Татарстана приговор все-таки отменил «в связи с процессуальными нарушениями». Дело Кукушкина снова отправлено в родную Бугульму, правда уже другому судье. Ждём чудес?

***

А в тот же самый день в другом регионе России, в Перми, по такой же статье был вынесен совсем другой приговор.

Суд снимает Кукушкина все обвинения

ПЕРМЬ: ПЕДАГОГ ШЕПТАЛ «Я ТЕБЯ ТОЛЬКО ПОГЛАЖУ»?

Валерия Сыропятова, 49-летнего учителя математики, знает весь Орджонекидзевский район Перми. Больше 20 лет он преподаёт в школе № 37. Все его уважают.

- Принципиальный учитель. Такой, знаете, старой закалки. Никаких поблажек, двойка, значит двойка. Будешь исправлять до победного, - характеризуют Сыропятова его бывшие и нынешние ученики. — Он и с трудными подростками работал, и в походы детей возил. Все безоговорочно ему доверяли. И тут - на тебе! Уголовное дело за педофилию! Бред какой-то.

Оказывается, в марте прошлого года, прямо средь бела дня, посреди уроков Валерий закрылся в кабинете со своей ученицей - 7-классницей и непонятно чем там занимался. Точнее следствию понятно — насильственными действиями сексуального характера. И суд с эти согласился, впаяв учителю с незапятнанной до этого репутацией 9,5 лет строго режима. Но общественность, все кто знают Сыропятова, да и просто людям, знакомым с уголовным делом, такой суровый приговор совсем не понятны. Нам удалось заглянуть в судебные материалы.

ПРИШЛА ИСПРАВЛЯТЬ ДВОЙКИ

Что было в том кабинете, до сих пор доподлинно неизвестно. По камерам школьного видеонаблюдения установлено, что Валерий и Надя действительно были тет-а-тет в кабинете. А до этого при других учениках произошло следующее. Об этом рассказал «КП» сам Валерий Сыропятов ещё когда был на свободе.

— В тот день 27 марта перед каникулами ко мне пришли несколько учеников сдавать «хвосты». В том числе и Надя (имя девочки изменено, - ред.). В первой четверти Надя у меня обманом выклянчила «тройку». Но ведь воспитательный момент должен быть. Я ей сказал, что теперь все работы она будет сдавать в той последовательности, в которой они изучаются. И вот все сидели за партами и выполняли задания, а она в очередной раз решила улизнуть. Сказала, что у нее заболел живот, голова… Я настаивал: «Решишь контрольную, получишь свой «трояк» и можешь шагать на все четыре стороны». Она встала у стола и снова начала канючить. Я сижу за столом: «Иди, решай!» Человек не уходит, я отмахнулся. Я сижу, она стоит - куда я попаду? Вот в пояс сбоку тыльной стороной ладони и попал. Получился хлопок.

Педагог утверждает, что сидел за учительским столом, пока девочка решала контрольную

По попе. Это все дети в классе видели. Вера продолжала канючить, что не может решать задачи в такой обстановке, дети шумели, класс инклюзивный (в нем был мальчик с особенностями развития). Тогда учитель повёл Веру в соседний кабинет, где никого не было.

Мама девочки теперь уверяет всех - следствие и суд - что в этом кабинете шлепками не ограничилось.

— Он завёл мою Веру, закрыл дверь на ключ, подошел сзади и пытался раздеть, - рассказала она «КП» свою версию. - Дочка плакала, сопротивлялась, а он шептал: «Не плачь, я только тебя поглажу».

Педагог же утверждает, что сидел за учительским столом, пока девочка решала контрольную. Оставлять ее одну не хотел, чтобы не списывала.

На допросах Вера рассказывала следователю, что она плакала, отбивалась от приставаний, и даже царапину на пальце правой руки заработала (это единственное телесное повреждение зафиксировано судмедэспертами, других травм или следов ДНК Валерия на теле и одежде ученицы не обнаружено). Но параллельно успела написать контрольную работу по математике. На тройку.

НАЕДИНЕ СО ВСЕЙ ШКОЛОЙ?

Неужели никто не обратил внимание на шум и плач подростка в кабинете?

— В этой школе ведётся строгий учёт посещения. Все ключи от кабинетов выдаются под роспись, – сказал «КП» адвокат обвиняемого Алексей Сабуров. — Я сделал запрос и выяснил, что в соседних кабинетах в это время шли занятия. Стенка, отделяющая кабинет физики, там где все и произошло, от другого класса тонкая, из гипсокартона (когда-то это было одно помещение, но его разделили на два). То есть шумоизоляция никакая. В коридоре в это время, что видно на камерах, моет пол уборщица, у двери бегают дети, в том числе и одноклассники Веры. Школа битком. Я приобщил это к делу и ходатайствовал у следствия допросить всех, кто был в соседних кабинетах, в коридоре. Но это было сделано формально и то спустя полгода. А за то, что мой подзащитный отказывался признать вину, уголовную статью «Развратные действия» (135 УК РФ) ему переквалифицировало на более тяжкую — «Насильственные действия сексуального характера» (132 УК РФ).

Ольга Михайловна Иванова более 20 лет проработала бок о бок с осужденным математиком

20 МИНУТ И 2 «УГОЛОВКИ»

Но про кабинет где педагог и ученица были вдвоём, всплыло как-то не сразу. Родительница, которая прибежала в школу на следующий день, жаловалась вообще на другое, да и в полицию не собиралась. Вот что рассказала «КП» директор школы Ольга Михайлова Иванова. Она работала бок о бок с Сыропятовым 20 лет и отзывается о нем исключительно положительно. Не смотря на то, что сама чуть не загремела в тюрьму из-за всей этой истории и в итоге лишилась работы. Теперь она экс-директор...

- Это такая ложка дегтя, незаслуженная. Мне сложно представить, что теперь ждет Валерия Николаевича... Тогда в марте 2019-го от мамы девочки ко мне на стол легко заявление на поведение учителя математики. Я тут же пригласила ее в школу, чему мама, кстати, очень удивилась: «Зачем?». Но я настояла на встрече со всеми участниками конфликта. Накануне поговорила с другими педагогами Веры. Классный руководитель объяснила, что 7-классница - девочка «себе на уме», недавно вместе с подругами обвинила мальчика в том, чего он не делал, но тогда разобрались на уровне класса. Педагог начальных классов тоже сказала, что девочка много фантазирует, а потом рассказывает маме, после чего встревоженная женщина ходит в школу разбираться. Что касается учебы, то математика – это был не единственный предмет, по которому Вера не успевала.

На той встрече мама возмущалась, почему это дети занимаются в каникулы, когда должны отдыхать. А когда ей возразили, что это наоборот плюс - отстающих не бросают, она начала возмущаться: учитель при всех шлепнул ее дочь по попе? Просила отсадить дочь подальше от учительского стола.

— Действия педагога действительно были неправомерны, мы наложили на него административное взыскание, - вспоминает директор. - Валерий Николаевич признал вину и не возражал, что его отстранят от этого класса.

На этом разговор был окончен, стороны разошлись. Протокол встречи есть в спецжурнале. А примерно через месяц все узнали об уголовном деле. Оказывается, в полицию позвонила даже не мама, а соцпедагог школы. Которая зачем-то активно собирала компромат на Сыропятова, рассылала смс всем родителям, предлагая написать заявление. Но кроме мамы Нади ни одной бумаги больше не поступило.

ОКАЗАЛОСЬ, ПАПА ДАВНО В КОЛОНИИ

Директор школы в следующий раз увидела маму Веры уже на очной ставке. Потому что на директора тоже завели уголовное дело: «О халатности».

— Я рассказала, о чем мы говорили на нашей первой встрече, и маме пришлось это подтвердить. А я спросила, почему она не задала тогда других вопросов, если была еще чем-то встревожена? Та ответила: «Я думала, что вам уже все рассказали». Следователь еще сказал: «Ну и какие тут обвинения выдвигать? Дело, считай, рассыпалось».

Зачем мама Веры до очной ставки говорила совсем другое - не понятно.

- В разных ситуациях мама вела себя по-разному. Одним говорила одно, другим – другое, - вспоминает экс-директор. - Например, когда пришла на первую встречу, заверила, что у них полная семья, в которой царят любовь и взаимопонимание, папа занимается с дочерью. На деле же выяснилось, что папа у них в колонии, дочь воспитывает одна мама. Что касается девочки, то в 5-6 классе она была очень замкнутая, а в 7-м у нее появилось желание выделиться: одежду яркую начала носить, макияж...

СЛОВО УЧИТЕЛЯ ПРОТИВ СЛОВА УЧЕНИЦЫ

Помимо показаний в деле как доказательство фигурирует и переписка Веры с подругой в соцсети, где она рассказывает как учитель к ней приставал. А ещё всевозможные экспертизы. Та медицинская с царапиной. Психиатрические, которые выявили у девочки посттравматические синдром, а у Валерия Сыропятова никаких отклонений в том числе склонности к педофилии. В доме у учителя компроматов не нашли — ни ссылок на порно-сайты, ни запрещённых фото.

- Этот шлепок – версия защиты, которую всем озвучивал подсудимый, – объяснили «КП» в прокуратуре. – Подробности мы пояснить не можем, но тех доказательств, которые представила сторона обвинения, было достаточно для серьезный статьи.

На суде выступали многочисленные бывшие ученики Сыропятова, среди которых известные в городе юристы и полицеские. Все уверяли, что более порядочного человека не встречали. Каждое заседание, а их было всего-то 3, у здания устраивали пикеты в защиту учителя. Петиция в интернете в поддержку педагога набрала около 1000 голосов — все, кто знает Валерия Николаевича ее подписали.

- Но суд дал моему сыну 9,5 лет, — плачет мать Сыропятова Галины Николаевна. — Судья даже вменил ему, что он не женат. Это, мол, подозрительно. А когда же ему было жениться, если он с 8 утра до 22 вечера в школе? И потом, у него есть подруга Катя, очень хорошая женщина, они встречаются. Сейчас она помогает и мне, и Валере - в тюрьму вещи передает. Меня, конечно, все сейчас поддерживают. Да и вообще за все время следствия я ни разу не слышала дурного слово за спиной. Только одно: «Держитесь. Справедливость должна быть». А есть ли она?

***

Такой же вопрос и у нас. Хочется верить, что справедливость должна быть. Но глядя на две эти истории как-то не понятно - где.