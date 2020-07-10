2020-07-10T17:25:05+03:00
Звезды

Год назад Роберт де Ниро делал русофобские заявления, а сейчас находится на грани разорения из-за коронавируса

Теперь актёр не может платить жене прежние алименты
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Двукратный лауреат премии «Оскар» оказался на грани банкротстваДвукратный лауреат премии «Оскар» оказался на грани банкротстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ровно год назад, в конце июня 2019-го, Роберт Де Ниро вместе другими американскими актёрами снялся в злобном антироссийском видеоролике. Дескать, «Кремль взломал американские выборы», подрывает демократию (как именно — не уточняется), а президент Трамп всё это покрывает.

Однако недавно выяснилось, что двукратный лауреат премии «Оскар» оказался на грани банкротства. Конечно, с его русофобской эскападой это никак не связано. Но совпадение очень уж показательное.

В 2018 году американо-итальянский актёр разошёлся со своей второй женой, Грейс Хайтауэр. Как и полагается, по сей день платит алименты.

Но сейчас экс-жена бодается с 76-летним мужчиной в суде: недавно тот понизил месячный лимит её кредитной карты со ста до пятидесяти тысяч долларов.

Адвокатам Де Ниро пришлось оправдываться: мол, из-за «чумы 2020 года» начались проблемы у бизнеса, куда актёр вкладывал свои многомиллионные гонорары. Например, сеть ресторанов «Нобу». Которая, правильно, влачит жалкое существование из-за коронавирусного карантина. Например, за апрель убытки «Нобу» составили $3 млн; за май — $1,87 млн.

Это далеко не единственный бизнес актёра — он вложился, например, ещё и в отели. Которые точно так же несут убытки. В прежние времена доход Де Ниро составлял минимум $15 млн в год. А с нынешней тенденцией — повезёт, если выйдет хотя бы $2,5 млн, объясняют адвокаты, доказывая, почему подзащитный не может платить экс-жене прежние алименты.

Судья, впрочем, мольбам не внял.

— Я не верю, что человек, который имеет подтверждённое состояние в $500 млн, настолько обеднел, что вынужден снизить содержание жены на 50%, — заявил судья. И принял соломоново решение: уменьшить алименты, но не до $50 тыс., а лишь до $75 тыс. в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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