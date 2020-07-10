Второй год подряд банк ВТБ признается лучшим брокером России
10 июля Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) объявила победителей конкурса «Элита фондового рынка 2019». Банк ВТБ второй год подряд признается лучшей брокерской компанией России, а победителем в номинации «CEO года» стал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.
Результаты организации получили высокую оценку экспертов. За 2019 год бизнес компании значительно расширился. Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 33% и превысил 1,9 трлн рублей. Наибольший результат принесла работа с физическими лицами - объем активов увеличился на 58%, до 922 млрд руб. Число клиентов в 2019 выросло в 2.5 раза и превысило 715 тыс. человек.
В компании отмечают, что особый фокус был сделан на развитии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Количество активных клиентов на мобильной платформе за год выросло в 6 раз: к концу 2019 мобильным приложением пользовались уже более 170 000 клиентов, общий объем проведенных сделок превысил 2 трлн рублей. Активно развивались ключевые сервисы и функции приложения: стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, перевод средств между брокерскими счетами; платформа размещений – возможность участвовать в первичных размещениях; покупка ОФЗ-н; доступны более 1000 наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже; созданы дивидендный и купонный календари; доступны услуги робосоветника и виртуального советника.
«За прошедшие полгода 2020 года нам удалось не только не сбавить темп развития, но и нарастить его, - пояснил Владимир Потапов. - Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – 2,6 трлн руб., мы являемся крупнейшей платформой по управлению капиталом в России. За прошлый год мы увеличили свою долю рынка с 19% до 23%, сейчас это уже более 25%. Это доля в сбережениях населения, которые хранятся в инвестициях. Эта премия - показатель, который подтверждает, что три года назад мы приняли правильные решения, сделав развитие цифрового бизнеса своим приоритетом. Только за прошлый год количество брокерских операций у ВТБ увеличилось больше чем в 8 раз. Количество активных клиентов выросло больше чем в 10 раз за два года. И сегодня полмиллиона человек делает через нас хотя бы одну сделку в месяц. Наша цель – сделать так, чтобы инвестиции стали неотъемлемой частью сбережений населения в России, и мы к ней идем, развивая свои сервисы и совершенствуя собственные продукты».