2020-07-11T11:50:07+03:00
Общество

Эфир о тех, кто в море или на реке с удочкой!

Мы запускаем очередной марафон «День рыбака 2020», на этот раз посвященный любимому досугу россиян [прямая видеотрансляция 12 июля с 08:00 мск]
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12 июля с 8.00 до 15.00 сайт kp.ru и радиостанция «КП» приглашают всех отметить профессиональный и, можно сказать, общенациональный праздник рыболовов, ставший для нас уже традицией.

Кроме десятков тысяч семей, которые живут в рыбопромышленных регионах России и регулярно провожают своих отцов, мужей, сынов в длительные рейды от 6 до 10 месяцев, редкий россиян не любит поудить.

Рыбалка – это способ остановить мгновение, расслабиться, отдохнуть душой, насладиться красотой природы и радостью неспешности. А уж рек, озер, запруд в России и не сосчитать – больше 2,5 млн. Имеется также 15 морей и даже три океана. Неудивительно, что рыболовство в стране так популярно. И рыбалка для многих –настоящий праздник.

А официально учрежденный государством «День рыбака» - двойной праздник.

Отметим же его вместе! Ведь праздники объединяют, делают нас ближе и роднее друг к другу.

Настраивайтесь в 8:00 на волну радио «КП» 97,2 FM (Москва), смотрите онлайн-трансляцию на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях. В прямом эфире вы услышите выступления главы Росрыболовства Ильи Шестакова, губернатора Камчатки Владимира Солодова, Александра Ефремова, управляющего ГК «Доброфлот», представителей отраслевых ассоциаций и рыбоводческих структур, руководителей рыбопромышленных компаний, и, разумеется – звезд шоу-бизнеса, любимых эстрадных исполнителей, известных музыкантов и актеров. В студию потравить рыбацкие байки придут заядлые удильщики Лев Лещенко, Николай Валуев, Сергей Миронов, Елена Воробей, Сергей Жуков, Руслан Нигматуллин, Юрий Лоза. Из музыкантов в 13:00 выступит Сергей Галанин, а через час, в 14.00, Евгений Феклистов.

Вместе мы зададим мажорный тон выходному дню и создадим друг другу хорошее настроение!

Душа поет, когда клюет!

Радиомарафон "День рыбака": онлайн-трансляция . Сегодня, в День рыбака, мы на радио "Комсомольская правда" в течение 7 часов травим рыбацкие байки, говорим о рыбалке со звездами, спортсменами, актерами и, конечно, с рыбаками, для которых любимое дело стало любимой профессией. Наш марафон поддерживают губернатор одного из самых рыбных регионов России Камчатского края Владимир Солодов и "Доброфлот" - крупнейшая рыболовная компания с более чем вековыми традициями. Присоединяйтесь! Будет клёво!

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