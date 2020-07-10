2020-07-10T18:05:03+03:00
Звезды

"Красота у него неописуемая": Федор Бондарчук и Паулина Андреева переезжают в шикарную квартиру в центре Москвы

По оценкам риэлтеров, такие апартаменты могут стоить более 80 миллионов рублей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Федор Бондарчук и Паулина Андреева переезжают в шикарную квартиру в центре МосквыФедор Бондарчук и Паулина Андреева переезжают в шикарную квартиру в центре МосквыФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Через полтора года после свадьба Федор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся отпраздновать новоселье. Режиссер и его вторая супруга наконец-то закончил обустройство своей роскошной квартиры в Брюсовом переулке в центре Москвы. По оценкам риэлтеров, такие апартаменты площадью больше 100 метров могут стоить 80 миллионов рублей.

Два года назад Федор Бондарчук приобрел роскошную квартиру в одном из элитных домов в центре столицы. Квартира именитого режиссера и его нынешней жены Паулины Андреевой расположена в знаменитом Брюсовом переулке в двух минутах от шумной Тверской улицы.

Дом, в котором будет жить супруги, уникальный. Его построили в 1928 году для актеров МХАТа. Здесь проживали Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, артисты балета Екатерина Гельцер и Марис Лиепа.

Денег на обустройство нового гнездышка режиссер не жалел. Он выбирал исключительно качественные и дорогие строительные материалы. По словам местных жителей, Бондарчук не только прекрасный режиссер, но и отменный хозяин. Регулярно следил за выполнением ремонтных работ. "Мы часто видим Федора здесь. Ни с кем душевных бесед не ведет, но всегда здоровается. Мы к нему с расспросами не лезем. Хотя, конечно, ему рады", - цитирует соседку Федора Сергеевича Собеседник.ru.

Вероятно, Бондарчук переедет в новую квартиру уже в ближайшее время. Многим хочется посмотреть, как будет выглядеть семейное гнездышко режиссера. "Говорят, что красота у него неописуемая. Евроремонт высшего класса", - уверяет местная жительница.

В новом доме Бондарчука есть круглосуточная охрана и бесплатная парковка. По соседству располагается древний храм, а также два парка, в которых знаменитый режиссер сможет прогуливаться под руку с Паулиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Федор Бондарчук: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вырвали из контекста: «КП» публикует стенограмму записи разговора с Владимиром Маркони по поводу развода Харламова и Асмус
Ведущий шоу Comment Out сначала прославился, потом попал впросак, а потом нелепо попытался выкрутиться, переложив вину на журналиста «Комсомолки» — нехорошо, комик!
Новости 24