Из-за коронавируса родителей могут освободить от уплаты алиментов

Вообще-то мысль возложить на государство задачу платить алименты тем детям, у которых родители уклоняются от этой обязанности, появилась давно.

- Я еще 4 года назад это предлагала, - призналась «КП» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. - А потом бы государство находило этих неплательщиков и взыскивало с них деньги. Но идею в правительстве не поддержали.

Сейчас во время кризиса это предложение решили реанимировать. Сделала это член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сама, к слову, мать 4 детей.

- Мы предложили создать государственный фонд для того, чтобы из него выплачивались алименты, - рассказала она «КП». - Направили предложения в правительство и Госдуму. Понятно, что экономическая ситуация сейчас непростая, поэтому мы говорим не обо всех алиментщиках, а только о тех случая, когда люди оказались не в состоянии оплачивать свои обязательства перед детьми из-за пандемии и кризиса. Таких очень много. Закрылись многие ИП, самозанятые не имеют заказов, работников по найму уволили, сократили зарплаты. Но по закону человек обязан платить на содержание детей даже если у него нет источников доходов - у нас даже есть уголовная ответственность за неуплату алиментов. Но люди объективно попали в сложную ситуацию, не хватит тюрем всех их сажать. И детям не нужны отцы за решеткой, нужны средства на жизнь. Мы попросили, чтобы эта мера была принята на период с начала пандемии до конца текущего года. Если экономическая ситуация не выправится, то и на дальнейший период.

Но с другой стороны, где взять деньги в нынешние непростые времена? Есть у многодетной матери и на это ответ.

- Вот недавно выступал глава Сбербанка Герман Греф, - напомнила Ирина. - Рассказывал, как хорошо идут у банка дела. Но этот банк же в немалой части государственный. Так почему же часть прибыли не направить на создание такого государственного фонда? Для банка это было бы вполне по силам.

По словам Ирины, обеспечить нормальную жизнь детям — это государственная задача.

- Мы же взяли сейчас курс на укрепление семьи, на улучшение демографии — у нас же ужасающая демографическая ситуация, - говорит собеседница «КП». - Женщины не хотят рожать, потому что прекрасно понимают, что той поддержки, которую оказывает сейчас государство, недостаточно, чтобы растить детей.

Однако в Госдуме оптимизма инициативной матери не разделяют.

- Не думаю, что правительство согласится, - сказала «КП» Тамара Плетнева. - Чтобы был фонд, должны быть деньги. Если в более благополучные времена, когда я предлагала эту идею, ее не приняли, то теперь и подавно не примут.